Tudi če ne zabije gola, Špoki gara, kjer je vedno težko

Na Slovaškem se je začel drugi del domače nogometne sezone, modri dres najuspešnejšega in najbolj priljubljenega kluba v državi, Slovana iz Bratislave, pa nosita tudi dva slovenska aduta Kenan Bajrić in Andraž Šporar. Slednji se je po več letih vrnil na Slovaško, kjer so ga nekoč razglasili za najboljšega nogometaša v ligi, bil je tudi prvi ljubljenec številnih privržencev.

»Govoril mi je, da je prav vesel zaradi vrnitve k Slovanu, saj se tu dobro počuti, obvlada slovaški jezik in ohranja priljubljenost med navijači,« je v pogovoru za slovaški dnevnik Šport poudaril nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek. Obenem je tudi dodal, da ni treba zganjati preplaha, če priljubljeni Špoki ne zabije gola na sleherni tekmi.

»On opravi izjemno veliko umazanega dela na igrišču, gara, kjer je vedno težko. Z Benjaminom Šeškom sta, ko sem bil selektor, v napadu delovala sijajno. Prispevala sta velik delež k našemu odmevnemu nastopu na euru 2025,« je dejal Mariborčan.