Tudi Cesar bi bil kot Guardiola, Vipotnik ne zapira vrat premier lige

Spomladanske temperature in treninge v kratkih rokavih je na Brdu pri Kranju znova zamenjala zima, ki pa na delo nogometašev ne bo imela vpliva. Pozornost je že usmerjena k štadionu slovitega Ferenca Puškaša v madžarski prestolnici, kamor bo Slovenija odpotovala v petek popoldne in v soboto izzvala domačine. V konici napada mesto čaka Žana Vipotnika, na sredini igrišča pa Timija Maxa Elšnika, ki je v Beogradu pod vodstvom Dejana Stankovića znova ujel tekmovalno formo.

»Lahko se skrijete v grm in boste videli,« je Elšnik z nasmehom odbil vprašanje o taktični ideji, ni pa dvoma, da bo v postavitvi selektorja Cesarja eden ključnih mož Žan Vipotnik. Zelo »vroči« napadalec Swanseaja je z novo pogodbo do leta 2030 kronal uspešno sezono, gole želi prenesti tudi v reprezentančni dres – doslej je zbral tri v majici s slovenskim grbom.