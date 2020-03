Tudi cesar ni imun na koronavirus

Ljubljana - Fatih Terim je novi sloviti mož iz nogometne družine med okuženimi z virusom sars-cov-2. Bivši selektor Turčije in zdajšnji trener turškega prvaka Galatasaraya je prek družbenega omrežja Twitter sporočil, da je pozitiven na novi koronavirus.



»Rezultati testa so pokazali pozitiven izvid,« je iz bolnišnične sobe sporočil 66-letni Terim.



»Sem v varnih rokah v bolnišnici. Ne skrbite. Upam, da bom kmalu lahko povedal več,« je pomiril navijače Terim.

Trener z vzdevkom cesar je bil turški selektor v treh obdobjih, na klop istanbulskega velikana pa je že četrtič sedel decembra 2017, ko je nasledil Hrvata.



Terimov 31 let mlajši kolega z Arsenalove klopi Španec Mikel Arteta je medtem že pozdravil bolezen covid-19.



Turčija je do zdaj uradno zabeležila 1236 primerov covida-19, 30 ljudi je umrlo.