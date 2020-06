FOTO:Tudi Cristiano Ronaldo bo čakal na (šov) Josipa Iličića

Danes bodo dvignili zastor v italijanskem nogometnem prvenstvu in tako med zadnjimi v Evropi nadaljevali sezono po koncu pandemije koronavirusa. Serie A je 4,5 milijarde evrov vredno tekmovanje, ki premore strastne navijače tudi pri nas. Bo Lazio ogrozil primat Juventusa na vrhu Italije? Bo slovenski legionar Josip Iličić zasenčil prvega zvezdnika svetovnega športa Cristiana Ronalda? Kdo bo dobil bitko za četrto vstopnico v ligo prvakov – Atalanta ali Roma? To je nekaj intrigantnih vprašanj pred današnjim začetkom v Torinu in Veroni. Najprej bodo igrali zaostale tekme 25. kola: danes Torino – Parma (19.30) in Verona – ...