FOTO:Tudi Cristiano Ronaldo bo poleti le eden od kandidatov za kaj več

Junija in julija bo spektakularno po vsej Evropi. FOTO: Delo



Evropski in svetovni prvaki brez ogrevanja

Nekdanji Romin zvezdnik Francesco Totti je bil deležen v Bukarešti posebne pozornosti navzočih. FOTO: AFP



Dalić: Anglija favorit naše skupine

Skupina F bi bila lahko najbolj izenačena med vsemi na euru 2020. FOTO: Reuters

Tudi žrebanje skupin evropskega prvenstva je potrdilo odlično organiziranost Evropske nogometne zveze. FOTO: Reuters

9,2 milijardi evrov

veljajo na trgu udeleženke eura 2020 brez štirih ekip, ki bodo znane marca

Dobrih šest mesecev pred začetkom evropskega prvenstva v nogometu si lahko vodstvo Uefe upravičeno mane roke. V romunski metropoli Bukarešti so namreč položili temeljni kamen za spektakularen turnir ob jubilejni 60-letnici eura, ki bo med 12. junijem in 12. julijem ustavil čas na stari celini.Težko si je zamisliti lepši uvod v enomesečni šov kot s tekmo med Italijo in Turčijo v večnem mestu – na drugi junijski petek ob 21. uri –, ki bo le uvod v še veliko odmevnejše derbije. Nekdanji nogometni asi, kakršni soin, so uspešno vodili žreb skupin eura 2020; ples kroglic je denimo določil tudi skupino, v kateri bodo igrale Portugalska, Francija in Nemčija, zmagovalke zadnjih treh velikih turnirjev – Brazilije 2014, Francije 2016 in Rusije 2018!»Ne bomo imeli časa za ogrevanje naših motorjev, od prve minute bomo morali biti na najvišji ravni. To je seveda najmočnejša skupina na euru 2020, toda enako razmišljata tudi moja kolegain. Če le pomislite, kaj smo vsi skupaj osvojili v zadnjih letih, veste, o čem govorim. Štart na polnih obratih pa je tudi ugoden: za pripravo na turnir in logistične izzive. Zdaj natančno vemo, kako dobri moramo biti v začetku junija,« je ocenil svetovni prvak. Njegova Francija naj bi kotirala na vrhu favoritov eura, kar je posrečeno potrdil tudi portugalski selektor Santos, ki svojemu prvemu zvezdnikune želi naprtiti vloge favorita: »To je strahovito močna skupina, v kateri bodo igrali dva favorita za naslov evropskega prvaka in en kandidat …«francoski up za prihodnost Kylian Mbappe in pomlajeni nemški stroj so res jamstvo za spektakularno merjenje moči v skupini F, ki jo bodo odprli 16. junija. Na ta dan se bodo v Budimpešti merili evropski prvaki Portugalci in najboljši iz lige A (marčevska para sta Bolgarija – Madžarska in Islandija – Romunija), v Münchnu pa klasična giganta nogometa in Evropske unije Francija in Nemčija.Zanimivo bo tudi v vseh preostalih skupinah, navijače čaka 22 tekmovalnih dni v mesecu od 12. junija do 12. julija. Tudi skupino D bodo denimo odprli z reprizo lanskega polfinala mundiala v Rusiji: Anglija in Hrvaška se resda ne bosta pomerili v St. Peterburgu, pač pa na londonskem štadionu Wembley. Druga junijska nedelja ob 15. uri bo pravšnji termin za hrvaški desant na London. »Večkrat sem ponovil, da je Anglija favorit naše skupine. Dobro se poznamo, med nami ni skrivnosti, pričakujem zanimiv uvod v prvenstvo na polnem štadionu, kar bo le dobro za nogomet,« je ocenil hrvaški selektor, ki – prav tako kot Portugalci – želi ubraniti pred pritiskom svoje največje aseTudi Uefin predsednikpričakuje športno-poslovno uspešnico v štirikotniku med Dublinom, Bilbaom, Peterburgom in Bakujem. »Navijači bodo imeli res več stroškov s potovanji, toda hkrati so imele države organizatorke manj stroškov in so ustvarile manj emisij z gradnjo štadionov in cestno-prometne infrastrukture,« je ocenil Čeferin, ki je vseevropski turnir resda nasledil iz rokEuro 2024 bo namreč spet obiskal le eno državo – Nemčijo.