Tudi Donald Trump zaslužen za svetovno prvenstvo v ZDA

Trump: Najlepša hvala, Johnny

Gianni Infantino in Donald Trump sta navdušena nad dejstvom, da bo mundial gostoval v Severni Ameriki. FOTO: Reuters



Fifa snuje dve novi tekmovanji klubov in reprezentanc

Leta 2026 bo svetovno prvenstvo spet gostovalo tudi v Mehiki. Tako je bilo v Mexico Cityju med mundialom 1986. FOTO: AFP

Letno zasedanje vodilnih svetovnih politikov in gospodarskih konglomeratov v Davosu je letos zaznamoval tudi – nogomet. Najbolj priljubljeno športno panogo je neformalno izpostavil ameriški predsednikki je na enem od tradicionalnih srečanj gostilpredsednika Svetovne nogometne zveze (Fife).Trump je povabil na srečanje vodilne predstavnike najmočnejših podjetij, ki poslovno sodelujejo z ZDA ali vlagajo na ameriška tla več deset milijard dolarjev. Za omizjem so se znašli lastnik rudarskega giganta iz Južne Afrike, šefi investicijskih mastodontov iz Singapurja (portfelj v višini 235 milijard dolarjev), Katarja (340 milijard dolarjev) in Kuvajta (600 milijard dolarjev), direktorji podjetij, kakršna so Ericsson, Sony, Nokia, Novartis (15.000 zaposlenih le v ZDA), Royal Dutch Shell in – predsednik Fife Infantino.»Johnny«, kot je Trump imenoval Giannija Infantina, je stkal v zadnjih letih močne vezi z ameriškim predsednikom. »Že pred mojo predsedniško zmago sem dobil klic in vprašanje, ali lahko pomagam pri kandidaturi za svetovno prvenstvo leta 2026. Vesel sem in ponosen, da bomo znova organizirali mundial in da smo pripeljali nogometne tekme tudi v Mehiko in Kanado. Najlepša hvala, Johnny,« je Trump predstavil Infantina navzočim gospodarstvenikom.Tudi Švicar ni skoparil s pohvalami na račun voditelja Bele hiše in Trumpu podaril nogometno žogo. »To žogo sem prinesel kot opomnik vsem nam, kaj so resnične prednostne naloge v našem življenju – vsaj za štiri milijarde ljudi po vsem svetu, ki so bili na različne načine vsaj začasno vpeti v zadnje svetovno prvenstvo v nogometu,« je zatrdil Infantino, potem ko je Trumpa označil za rojenega zmagovalca in dodal, da je »zanesljivo zgrajen iz enakih vlaken kot najboljši vrhunski športniki, saj hoče vselej zmagati«.»Zgolj v Rusiji je nogomet zaradi mundiala ustvaril 1,5 milijona delovnih mest. V Italiji je 250.000 delovnih mest povezanih z nogometom, v Španiji pa 185.000. Gospod predsednik, do leta 2026, ko bo prvenstvo gostovalo v treh državah, boste zgolj v ZDA odprli milijon novih delovnih mest. Toda nogomet je še veliko več kot posel in igra. Je tudi upanje: zmagovalci so veseli, poraženci pa le začasno, saj dobijo kmalu novo upanje in priložnost za dokazovanje,« je še dodal Infantino, čigar imperativ zadnjih mesecev sta vendarle razširjeno klubsko svetovno prvenstvo, ki naj bi leta 2021 zagledalo luč sveta na Kitajskem, in svetovna liga po zgledu Uefine lige narodov, toda krovna nogometna hiša Fifa bi morala za to dobiti soglasje vseh deležnikov, predvsem Uefe, ki jo vodi, in večine najbogatejših klubov, članov združenja Eca.Spomnimo, severnoameriški trojček ZDA-Mehika-Kanada je v boju za SP 2026 porazil Maročane z izidom 134:65. Čez šest let bodo razširili mundial iz sedanjih 32 na 48 reprezentanc, Evropi bo tedaj pripadlo 16 vstopnic.