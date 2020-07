Tudi Emmanuel Macron zaskrbljen zaradi Mbappéja

13.

pokalno lovoriko so si že priigrali nogometaši moštva Paris Saint-Germain.

Zbudil se je kot zmagovalec

Kylian Mbappé se je po grobem prekršku Loica Perrina zvijal od bolečin. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

30

golov je v iztekajoči se sezoni v vseh tekmovanjih zabil Kylian Mbappé za PSG.

Ljubljana – V četrtfinalu lige prvakov se bodo nogometaši Atalante, pri kateri je v iztekajoči se sezoni navduševal tudi slovenski reprezentant, v sredo, 12. avgusta, v Lizboni pomerili z zvezdniki moštva Paris Saint-Germain, v katerem zdaj trepetajo zaradi zdravstvenega stanja hitronogega. Francoski zvezdnik se je namreč poškodoval v petkovem finalu francoskega pokala s St. Etiennom (1:0). Ali bolje zapisano: so ga poškodovali.V 30. minuti ga je namreč z grobim prekrškom zaustavil St. Etiennov izkušeni kapetan. V počasnem posnetku se dobro vidi, kako je Mbappéju z brutalnim naletom zvil desni gleženj, za kar si je 34-letni domači branilec povsem upravičeno prislužil rdeči karton. Medtem ko je Kylian v solzah zapuščal igrišče, je, trener moštva PSG, pred skoraj 3000 gledalci, kolikor so jim prireditelji zaradi ukrepov proti širitvi novega koronavirusa dovolili vstop na tribune arene Stade de France, glasno bentil ob robu zelenice.»Vsi smo zelo zaskrbljeni, vsak, ki je videl prekršek, je zaskrbljen,« je zmajeval z glavo 46-letni Nemec, ko še ni vedel, kako je z nogo njegovega francoskega asa. Kljub zmagi v pokalu (odločilni gol je v 14. minuti zabil brazilski as) mu ni bilo do slavja. Zaskrbljenost nad Kylianovim stanjem je pretehtala nad veseljem. Podobno so razmišljali tudi pri francoskem športnem časniku L'Equipe, pri katerem so v poročilu o sklepnem dejanju v pokalu zapisali, da so »Parižani drago plačali lovoriko …«»Sodnik ni dovolj zaščitil naših igralcev. To je bila že tretja tekma s St. Etiennom in tretji rdeči karton, ki so ga tekmeci prejeli v prve pol ure,« se je jezil Tuchel in na (pod)vprašanje, ali je bil sicer zadovoljen z delom sodnika, kot iz topa izstrelil. »Seveda ne!«Zaskrbljenost zaradi Mbappéjeve poškodbe je med drugimi izrazil tudi francoski predsednik. »Kako je s teboj?« je vprašal 21-letnega superzvezdnika iz Pariza, ta pa je odvrnil, da je nekaj počilo v njegovem gležnju. »Ali misliš, da si si kaj zlomil?« je zanimalo prvega moža Francije, nakar mu je Mbappé, ki je na slovesno razglasitev prišepal na berglah, odkimal z glavo: »Ne, mislim, da ne.«Njegove domneve so potrdile tudi poznejše podrobnejše zdravniške preiskave. V soboto so namreč pristojni pri PSG sporočili, da v Kylianovi nogi dejansko ni zlomljena nobena kost, so pa potrdili, da je staknil hud zvin gležnja. Kako dolgo bo odsoten z igrišč, (še) ni znano, skoraj zanesljivo pa bo prisiljen izpustiti petkov zaključni dvoboj v francoskem ligaškem pokalu (z začetkom ob 21.10), v katerem se bo PSG spoprijel z zasedbo Olympique Lyon.Kot že omenjeno, je nastop Mbappéja, ki je pred dvema letoma kot najboljši mladi igralec prispeval pomemben delež h končnemu zmagoslavju »galskih petelinov« na svetovnem prvenstvu v Rusiji, zelo vprašljiv tudi v nadaljevanju lige prvakov. Čez dobra dva tedna v četrtfinalu proti Atalanti ter ob morebitnem uspehu tudi na sklepnem turnirju, med 18. in 23. avgustom v Lizboni.»Upamo, da si bo Kylian čim prej opomogel. V našem moštvu je vsekakor eden od ključnih igralcev,« je poudaril izkušeni brazilski as, vodja obrambe pri PSG. Seveda si tudi Mbappé bolj kot vse želi, da bi čim hitreje okreval in da bi bil pravočasno nared (vsaj) za ligo prvakov.»Zbudil sem se kot zmagovalec, ni lepšega občutka! Hvala vsem za sporočila in dobre želje, ki mi pomenijo zelo veliko,« se je 21-letni Francoz jutro po finalu na družabnem omrežju twitter zahvalil svojim navijačem za podporo, jim ob nasmehu na fotografiji poslal tudi poljube in jim zaželel še lep konec tedna.