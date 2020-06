Tudi Hrvaška odšteva do slovenskega derbija

Zagreb - Komaj si je nogometni del Slovenije, zlasti v Prekmurju, oddahnil od živahne finalne tekme pokalnega tekmovanja med Muro in Nafto (2:0; Maroša, Karničnik), že je pred vrati, veliki derbi zelenih in vijoličnih. Moštvi Olimpije in Maribora na vrhu med seboj loči le ena točka, jasno, da je škoda le, ker na nedeljski večer v Stožicah zaradi znanih ukrepov v boju proti koronavirusu – podobno kot včeraj na Brdu ob omenjenem pokalnem finalu – ne bo navzočih gledalcev. Tekma pa bo tokrat posebej zanimiva tudi za hrvaško športno javnost.



V soseščini imajo svoje prvenstvo, tudi z vrnitvijo gledalcev na štadione, kajpak pa nacija svetovnih nogometnih podprvakov spremlja svoje rojake tudi v arenah drugih držav. In tako bo v nedeljo (20.30) pod posebnim drobnogledom naš derbi, saj bosta na klopeh hrvaška strokovnjaka – na Olimpijini Dino Skender, na vijolični pa Sergej Jakirović, sicer nekoč reprezentant Bosne in Hercegovine. Oba sta med trenersko srenjo slovenskega nogometnega prostora še bolj kot ne novinca, zlasti prvi, ki je prišel z nalogo osvojiti domače prvenstvo, potem ko je predsednik Milan Mandarić pred dnevi odstavil domačega Safeta Hadžića. Zato so tudi v Sportskih novostih, dnevniku iz Zagreba, objavili zanimiv pogovor s Slavoncem, ki je doslej bil trener le v svojem Osijeku, se tam podpisal pod uspeh proti Dinamu (2:1), sicer pa na 19 tekmah na klopi zbral 9 zmag, 5 remijev in 5 porazov.



»Seveda je pomembno, kako se bo razpletla nedeljska tekma. Toda pred moštvom bo nato še precej izzivov. Derbi nikdar ne odloča o državnem prvaku,« je poudaril Skender ter dodal, da v preteklosti ni imel stika z Olimpijo, odločilen pa je bil klic v prejšnjem tednu Mandarića in športnega direktorja Mladena Rudonje: »Povabila sta me na pogovor v Ljubljani, po eni uri pogovora je bilo jasno, da jima je blizu moje razmišljanje o nogometu.«