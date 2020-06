Tudi Jan Oblak in soigralci pogledujejo v Valencio

Tudi današnji dan prinaša več tekem v španskem nogometnem prvenstvu, ki ga je konec tedna zaznamoval Lionel Messi . Tretji junijski ponedeljek prinaša pomembno tekmo Seville, ki bi se z zmago dodatno približala končnemu cilju: uvrstitvi v ligo prvakov 2020/21, na katero merijo – ob vodilnih Barceloni in madridskem Realu – tudi Real Sociedad, Getafe in Atletico Madrid.in njegovi soigralci pri Atleticu seveda stiskajo pesti za Levante.Nogometaši Seville so odprli nadaljevanje španske sezone z zmago v derbiju z Betisom, drevi bodo poskušali storiti podobno na gostovanju pri Levanteju. Zvečer bo še tekma v Sevilji, kjer se bosta pomerila Betis in Granada.