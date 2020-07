Tudi Josip Iličić je padel na trdna tla

Ljubljana

Pred desetimi leti je Interblock z Josipom Iličićem izgubil bitko za obstanek proti drugoligaškemu Triglavu. FOTO: Ljubo Vukelič/Delo

- Razplet brez zmagovalca (1:1) v Novi Gorici je potrdil Triglavovo vlogo favorita v dodatnih kvalifikacijah za obstanek ali napredovanje v 1. SNL, toda Gorica še zdaleč ni v izgubljenem položaju. Že en sam gol bi v današnjem povratnem dvoboju v Kranju (17.00) povsem zasukal razmerja sil.»Mi zmoremo,« je po prvih 90 minutah Goričane opogumljal športni direktor. Z njim v glavni vlogi na igrišču pred desetimi leti ne bi bilo vprašanje, kdo je boljši, zdaj so se razmerja sil zasukala ravno toliko, da je Triglav za malenkost v prednosti. Tudi zaradi doseženega gola v gosteh.Toda obramba Kranjčanov je bila v 1. SNL vse prej kot granitna, prej luknjasta kot švicarski sir, zato pri severnoprimorskem drugoligašu s štirimi naslovi slovenskega prvaka še niso vrgli puške v koruzo.Lanske izkušnje, ko je sežanski Tabor presenetil Gorico, so za oboje več kot sporočilne: odločilna bo obramba.»To je tekma sezone, pričakujemo pa jo v dobrem vzdušju in mirni. Verjamemo v naše sposobnosti. Kdorkoli bo prišel na igrišče, bo dal vse od sebe. In še več za uspeh kluba. Pričakujemo podobno tekmo kot v nedeljo. Gorica ne bo menjala sloga igre, mi pa smo se ustrezno pripravili, da se nam ne bi ponovile nevšečnosti,« je optimističen, s sedmimi goli najučinkovitejši branilec v 1. SNL.Goriški zvezni igralecje prepričan, da imajo Goričani v nogah zadnjo potezo. »Vse je še odprto, res pa je, da bomo morali pokazati boljšo igro kot na prvi tekmi,« je dal jasno vedeti, da je obdobje brez tekem večje posledice pustilo pri Goričanih.Prvi drugoligaški zmagovalci dodatnih kvalifikacij so bili prav Kranjčani, ki so pred okroglimi desetimi leti presenetljivo izločili ljubljanski Interblock, za katere je takrat igral tudi zdaj najboljši slovenski nogometaš, sicer Kranjčan in nekoč član Triglava v mlajših kategorijah.Kako simbolično, po trdem padcu se je za enega od najboljših igralcev v italijanski ligi Iličića začel igralski vzpon.