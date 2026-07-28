Tudi kavboji iz Dallasa niso kos belim iz Madrida

Če ne gre na igrišču, gre v poslu. Pri nogometnemu velikanu Realu Madridu si manejo roke, poslovni prihodki so, brez upoštevanja prihodkov od prestopov igralcev, v poslovnem letu dosegli 1,221 milijarde evrov, kar predstavlja 3,1-odstotno rast v primerjavi s preteklim letom.

Klub je ob potrditvi letnih računovodskih izkazov na seji upravnega odbora sporočil, da je prvič v zgodovini presegel mejo 1,2 milijarde evrov prihodkov, kar po njegovih navedbah doslej ni uspelo nobeni drugi športni organizaciji na svetu. S tem Real Madrid utrjuje svoj položaj vodilnega kluba po ustvarjenih prihodkih v svetovni športni industriji. Real je prekosil tudi slavni Dallas Cawboys, ki je imel 1,11 milijarde evrov prihodkov.

Prenova stadiona Santiago Bernabéu, ki je tik pred zaključkom, je po podatkih kluba dosegla skupno vrednost 1,4077 milijarde evrov.

Čisti dobiček po obdavčitvi znaša 26,3 milijona evrov, kar je osem odstotkov več kot v sezoni 2024/25. Real Madrid je tako že 26. zaporedno poslovno leto, vse od leta 2000, zaključil s pozitivnim poslovnim izidom.

Stroški pod 50 odstotkov prihodkov

Neto dolg kluba, brez upoštevanja projekta prenove stadiona, znaša 9 milijonov evrov. Lastniški kapital dosega 624 milijonov evrov, denarna sredstva pa 83 milijonov evrov.

Klub ob tem poudarja, da ima na voljo še 475 milijonov evrov neizkoriščenih kreditnih linij, kar mu zagotavlja dodatno finančno fleksibilnost.

Stroški za igralske kadre so se od poslovnega leta 2018/19 povečali za 166 milijonov evrov oziroma 37 %. Kljub temu delež stroškov osebja v primerjavi s prihodki ostaja pri 46 %, kar je pod internim pragom odličnosti, postavljenim pri 50 %.

Politika stalnega reinvestiranja se odraža tudi v športnem delu poslovanja. V poslovnem letu 2025/26 je klub za okrepitve igralcev namenil 161 milijonov evrov, ob tem pa že nadaljuje krepitev ekip za sezono 2026/27, tako v nogometu kot v košarki, z namenom ohranjanja najvišje ravni tekmovalnosti.