Tudi Kevin Kampl razveselil svoj nekdanji klub in razžalostil Bavarce

Nogometaši Bayerna iz Münchna so v predzadnjem, 33. krogu nemškega prvenstva proti Leipzigu nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla izgubili z 1:3. Posledično so ponudili priložnost Borussii iz Dortmunda – to je Kamplov nekdanji klub –, ki ima zdaj dve tekmi pred koncem vse v svojih rokah. Bayern je v bavarski prestolnici v prvem polčasu tako kot tekmeci zapravljal priložnost za priložnostjo, v drugem pa bil kaznovan zaradi nespametnih napak.

Prvi gol je zabil Bayern, nato šov gostov

Bavarci so povedli v 25. minuti po golu Sergea Gnabryja. Izenačil je Konrad Leimer v 65. minuti, potem ko je pred tem Bayern izvajal kot na drugi strani zelenice. V 76. minuti je enajstmetrovko po nespametnem posredovanju Benjamina Pavarda izkoristil Christopher Nkunku, deset minut kasneje pa je drugo najstrožjo kazen realiziral še Dominik Szoboszlai. Kampl je v igro vstopil v 69. minuti in pomagal gostom do sploh prve zmage na Allianz Areni v nemškem prvenstvu.

Takole je zabil gol Christopher Nkunku. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Na lestvici je Bayern ostal pri 68 točkah, eno manj ima Borussia Dortmund, ki jo gostujoči dvoboj 33. kola čaka v nedeljo proti Augsburgu. V zadnjem krogu bodo Dortmundčani gostili Mainz, Bayern pa bo gostoval pri Kölnu. Leipzig je po zmagi zdaj pri 63 točkah in si že zagotovil tretje mesto. V zadnjem krogu prihodnjo soboto se bosta Union iz Berlina ter Freiburg na daljavo merila za zadnjo preostalo vstopnico za ligo prvakov v prihodnji sezoni.