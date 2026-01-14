Tudi ko igrajo človek ne jezi se, šteje le rezultat

Na Brdu pri Kranju je slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu začela sklepne priprave na domače evropsko prvenstvo, Stožice bodo gostile osem od 16 najboljših reprezentanc stare celine, v Ljubljani bomo spremljali tudi boje za kolajne. O njih razmišlja tudi slovenska izbrana vrsta, ki ne sodi med favorite, z nedavno zmago nad Portugalsko pa je dokazala, da se v boj z velikani lahko poda brez strahu.

Dober teden dolge priprave najprej v Šenčurju, nato pa večji del v Preddvoru čakajo Slovence, ki bodo pilili formo pred začetkom domačega evropskega prvenstva. Selektor Tomislav Horvat je izbral seznam varovancev, pet nogometašev je v primeru morebitnih poškodb še na čakanju, forma moštva je dobra: »Vsi igrajo v svojih ligah, trenirajo dobro, so stoodstotno pripravljeni in to je najbolj pomembno. Skozi treninge bomo prišli do tega, da bomo na tekmah najboljši. Zaključne priprave bomo izkoristili le za taktično pripravo za prvo tekmo s Španijo, za nas šteje le ta tekma, o drugih še ne razmišljamo.«