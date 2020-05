Tudi Mahrez žrtev predrznih roparjev

Manchester – Alžirec Riyad Mahrez je naslednji nogometni zvezdnik v Angliji, ki so ga okradli tatovi. Nepridipravi so vdrli v njegovo stanovanje in si prilastili dragocene stvari v vrednosti več kot pol milijona evrov.



Zvezdnik Manchester Cityja je ostal brez treh dragocenih ur, nakita, denarja in redkih dresov. Poleg Mahrezovega so tatovi obiskali še tri apartmaje v bogati četrti Manchestra. Kot je sporočila policija, so morali nepridipravi položaj v soseski dlje časa opazovati.



Mahrez je že četrti oropani nogometaš v zadnjem letu, pred njim so brez dragocene lastnine ostali tudi Dele Alli, Jan Vertonghan in Mamadou Sakho. Zato ni nič čudnega, da nogometaši v zadnjem času za zaščito premoženja kupujejo krvoločne pse.