Tudi Marca je izbrala, Erling Haaland najboljši med najboljšimi

»Erling Haaland je nesporni zvezdnik lestvice MARCA 100, potem ko je podrl vse strelske rekorde v premier league in osvojil trojček. Norvežan je prevzel štafeto od Karima Benzemaja po nepremagljivi sezoni, v kateri je za Manchester City dosegel 52 golov v 53 tekmah, in v kateri je postal najbolj strašljiv nogometaš na svetu. Njegov rekord, skupaj s skupnim uspehom, ga uvršča med favorita za osvojitev zlate žoge.« Tako je španski športni dnevnik Marca potrdil veliko zmagoslavje Norvežana v zares verodostojnem izboru najboljših nogometašev sezone in enajsterice »Mejor Los 100 de Marca«.

Najboljše je izbiralo 115 novinarjev, nekdanji nogometaši in trenerji ter tudi več kot 10.000 bralcev. Na koncu je Haaland prepričljivo pometel s tekmeci, med njimi tudi z Lionelom Messijem, ki je v minuli sezoni osvojil naslov svetovnega prvaka. Norvežan je zbral 5631 točk (za najboljšega ga je izbralo 86 odstotkov anketirancev), 679 več od drugega Messija in 699 od tretjega Viniciusa ml.

»Najlepša hvala, še naprej se bom močno trudil,« se je zahvalil in razkril svojo formulo uspeha: »Moja edina ambicija je, da zmagam na naslednji tekmi.«

Najboljši trener je Pep Guardiola, najboljša enajsterica sezone v postavitvi 3-4-2-1 pa je naslednja: Thibaut Courtois (Real Madrid); Ronald Araujo (Barcelona), John Stones (Manchester City), Eder Militao (Real Madrid); Rodri, Kevin de Bruyne (Manchester City), Ilkay Gundogan (vsi Manchester City), Lionel Messi; Kylian Mbappe (oba PSG), Vinicius ml. (Real Madrid); Erling Haaland (Manchester City).