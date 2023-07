Tudi Mariborčani v evropsko bitko s popotnico zmage

Nedelja prinaša še tri tekme 2. kola slovenskega nogometnega prvenstva. Potem ko so si že v soboto zagotovili zmagi nogometaši Olimpije z zanesljivo predstavo in zmago nad novinko Rogaško in Koprčani v tekmi z Radomljani, so ohranili korak z vodilnimi Koprčani tudi Mariborčani. Ti so v štajerskem derbiju resda s težavo zlomili Kidričane.

Maribor ni bil tako učinkovit kot v prvem kolu, ko je s 4:0 zmlel Radomlje, a je vseeno prišel do treh točk, in sicer z igralcem manj. Potem ko je bil v 56. minuti izključen Marcel Lorber, je v 65. minuti tekmo odločil vse boljši strelec Arnel Jakupović. Štajerci torej odhajajo v nov evropski teden zmagovito, podobno kot Olimpija. Na derbiju Ljubljanske kotline sta se Domžale in Bravo razšla brez zmagovalca (posest 53:47, streli 14:9, koti 6:2).

Izraelski nogometaš Fadida je zabil tri gole. FOTO: Blaž Samec