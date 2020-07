Tudi Messi in Iličić bosta počakala na Bijola, Mevljo in Jokića

V Rusiji igrajo moskovski derbi, v Španiji katalonskega. Živahno tudi v Angliji in Italiji.

Navijači Barcelone čakajo na nov odgovor katalonskih zvezdnikov, ki so se takole veselili enega od golov: to so Antoine Griezmann (v objemu Lionela Messija) in Jordi Alba (desno). FOTO: Jose Jordan/AFP