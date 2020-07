Messi ujel Xavija in Henryja, a kaj pomaga ...

Messi je po številu podaj v sezoni ujel Xavija.



Griezmann je zaradi poškodbe že končal sezono.



Za Real Madrid nocoj ključna tekma v Granadi.

Vidal zadel, Messi podal

Quique Setien je ostal brez Antoina Griezmanna. FOTO: Sergio Perez/Reuters

Setien eksperimentiral, Griezmann poškodovan

Dan D za City

V Angliji je Liverpool brez poškodovanega kapetana Jordana Hendersona doma presenetljivo oddal točko Burnleyju, še bolj presenetljiv je bil poraz Chelseaja v Sheffieldu kar z 0:3. Modri lahko izgubijo mesto v ligi prvakov. Če bo jutri proti Southamptonu uspešen Manchester United, se bo že zavihtel pred njih. Manchester City je s tremi goli Raheema Sterlinga razbil Brighton (5:0), veliko bolj pomemben dan za moštvo Pepa Guardiole bo ponedeljek, saj bo Mednarodno športno razsodišče (CAS) v Lozani odločalo o njegovi pritožbi na kazen Uefe o dveletni prepovedi nastopanja v evropskih tekmovanjih zaradi kršenja pravil finančnega ferpleja.

Raheem Sterling je vpisal hat-trick v Sheffieldu. FOTO: Adam Davy/Reuters

V Nemčiji je imel Bayern na koncu 13 točk prednosti pred Borussio, v Angliji je Liverpool 21 točk pred Manchester Cityjem in v Italiji Juventus odločno koraka k devetemu zaporednemu scudettu. Najbolj zanimive so stvari na Iberskem polotoku, kjer Real Madrid in Barcelona nadaljujeta mrtvi tek.Madridčani imajo točko in tekmo prednosti, ključen korak lahko storijo nocoj, ko bodo gostovali pod vznožjem Sierra Nevade pri Granadi. Branilci naslova prvaka iz Barcelone po koronakrizi ne delujejo prepričljivo, mir na Camp Nouu rušijo tudi govorice o morebitnem odhoduter nezadovoljstvu, a Barca je vseeno prišla do tretje zaporedne zmage in druge minimalne.Gol odločitve je že v 15. minuti zabil Čilenecpo lepi podaji Messija. Če bo Blaugrana na koncu ubranila naslov, devetega v zadnjih 12 letih in skupaj sedemindvajsetega (Real jih ima 33), se bo lahko v največji meri zahvalila argentinskemu velemojstru, ki mu leta (33) ne pridejo do živega. V tej sezoni je zbral že 20 asistenc, kar je nazadnje uspeloleta 2009.Težko prigarana zmaga je preprečila Real Madridu, da bi se že z morebitno jutrišnjo (22.00) v Granadi veselil lovorike. Nogometaši iz prestolnice bi lahko bili prvaki, če premagajo Granado in potem še v četrtek doma Villarreal. Ker je moštvoboljše na medsebojnih tekmah (0:0 in 2:0), potrebuje na zadnjih treh zgolj pet točk. Zadnjo bo odigral v nedeljo pri Leganesu.Barcelono še čakata srečanji z Osasuno (doma) in Alavesom (v gosteh). Njene možnosti se zdijo precej pičle, toda Vidal še ni vrgel puške v koruzo. »Dali bomo vse od sebe in potem bomo videli. Ni vse odvisno od nas. Če se ne bo izšlo, pa bomo vse sile usmerili v osvojitev lige prvakov,« je povedal Vidal, čigar žoga se je odbila od vratnice v mrežo.Trenerje presenetljivo iz prve enajsterice umaknilter zaigral s štirimi zveznimi igralci, vlogo prejmejkerja pa namenil 20-letnemu»Zaslužimo si več kot drugo mesto, ampak tudi naš tekmec niza zmage, zato ne vem, ali se nam bo izšlo,« je razmišljal Setien, ki je januarja zamenjal. Če ne bo osvojil naslova, ga bo Barcelona skoraj gotovo odpustila, glavni kandidat za to funkcijo pa je nihče drug kot Xavi.Vprašanje, če bo imel v ekipi Messija, ki je postal šele drugi nogometaš v najboljših petih ligah, ki je v eni sezoni dosegel 20 golov in 20 podaj. Pred njim je to v sezoni 2002/03 uspelov Arsenalu. Messiju pogodba poteče leta 2021, o podaljšanju pa se vsaj za zdaj noče pogovarjati. Še bolj nezadovoljen je Griezmann, ki je moral ob polčasu z igrišča zaradi poškodbe in je izgubljen do konca sezone.Setien je začel precej eksperimentirati, prvič je tudi uporabil formacijo 3-5-2, na klopi pa je imel zgolj pet igralcev. Kot kaže, z enim očesom že pogleduje proti ligi prvakov, ki bi mu morda lahko rešila stolček. »Antoine ja sam prosil za zamenjavo. Imamo veliko tekem in igralci čutijo utrujenost,« svoje taktične manevre opravičuje 61-letni Setien: »Ko je igralec utrujen, izgublja več žog in sprejema slabe odločitve. Ni znanstvena fantastika.«Naslov prvaka pa bo že sodil v to rubriko, če bo Real jutri osvojil ves plen.