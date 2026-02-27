Tudi na Reki in v Lozani po slovenskih taktih

Danšanji žreb parov osmine finala v konferenčni ligi ne bodo pozorno spremljali le pri Celju, temveč tudi pri Rijeki in Sigmi Olomucu. Moštvo z Rujevice je brez trenerja Victorja Sancheza, ki je pred tekmo z video klicem iz bolnišnice nagovoril nogometaše, a od 17. minute s slovenskim reprezentantom na igrišču Dejanom Petrovičem, izločil ciprsko Omonio, pri kateri je vso tekmo igral drug slovenski reprezentant Jure Balkovec. Rečani so po zaostanku z 0:1 spreobrnili izid in zmago na Cipru (1:0) potrdili še z drugo s 3:1

Rijeka bo v osmini finala igrala proti Strasbourgu ali Rakowu, pri katerem, igra Mitja Ilenič.

Victor Sanchez je iz bolnišnične oskrbe spremljal dvoboj na Rujevici. Trener Rijeke in bivši Olimpijin je po slabem počutju od torka zvečer na opozovanju. FOTO: Blaž Samec/Delo

Do velike zmage po domačem neodločenem izidu je prišpla Sigma Olomouc, ligaški tekmec Celjanov. Blestel je slovenski reprezentant Danijel Šturm, ki je bil v Lozani pri obeh golih podajalec. Češko moštvo je premagalo Lausanne z 2:1, v osmini finala pa jo čaka AEK Larnaka ali Mainz.

Možna tekmeca Celjanov sta praška Sparta ali atenski AEK.