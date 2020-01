Tudi najboljši vratar Jan Oblak čaka na pomoč odličnega napadalca

Danes bodo prižgali motorje tudi Barcelona, Real in Atletico Madrid.

Jan Oblak na vrhu vratarjev, Diego Simeone pa želi okrepiti tudi napad.

Na vrhu seznama Atleticovih želja je izkušeni Edinson Cavani (PSG).



Barcelona za plače 671 milijonov, Atletico 349

Atletico Madrid je zadnji dan leta 2019 beležil 129.314 podpornikov s plačano članarino, kar je 4300 več kot leto pred tem. FOTO: Reuters



Oblak na vrhu s 54,3 odstotka tekem brez gola

Edinson Cavani bo februarja dopolnil 33 let, v tej sezoni pa se ni posebej naigral v majici Parižanov (11 tekem, 3 goli). FOTO: AFP

Kaj bo opravil v novem letu, kako uspešen bo pri tem formalno najboljši vratar na svetuin kako močno bosta na ambiciozne načrte Atletica odgovorila favoriziranain? Odgovori bodo sledili kmalu, nekateri že danes, ko bodo vnovič obuli »kopačke« tudi nogometaši na Iberskem polotoku.Italijani in Španci ne bodo čakali »konca« počitnic, prav tako ne naki je pri njih dela prost dan. Še več, na Apeninskem polotoku bodo imeli prav v ponedeljek nogometni maraton od 12.30 do 22.40, v katerem bosta aktivna tudi pretendenta za naslov prvakainŠe hitreje so se naveličali praznikov v Španiji, kjer so sinoči odprli nadaljevanje prvenstva z derbijem med Sevillo in Bilbaom, vrhunec prve polovice(19. od 38 kol) bo danes. Real in Barça bosta »gostovala« pri mestnih tekmecih Getafeju in Espanyolu, Atletico bo v vmesnem času gostil Levante (18.30). Pravnajmočneje kujejo načrt za povratek pod španski vrh. Pozor, Atletico ima kljub domnevno »najslabši sezoni v tem stoletju« v rokah četrto mesto z le dvema porazoma (8-8-2) in najmanj prejetimi goli (20:11), ob tem zaostaja »le« 7 točk za vodilno Barcelono.Klub, pri katerem blesti tudi Jan Oblak, je zadnji dan leta 2019 beležils plačano članarino, kar je 4300 več kot leto pred tem. Navijači so prepoznali uspešnico tudi v pomlajeni zasedbi trenerja, 2600 vstopnic za povratno tekmo v Liverpoolu (11. marec, prva tekma 18. februarja) je pošlo v trenutku.Simeone še nikdar ni izgubil prve tekme Atletica v novem letu, zato mu je žal, da je Levante »prehitel« četrtkov spopad za španski superpokal z Barcelono v Džedi ...naj bi igrali klub vse hujšim konfliktom na Bližnjem vzhodu. Atletico v resnici kljubuje dvakrat dražji Barceloni. Katalonci za plače igralcev odštejejo največ med vsemi v Španiji – vrstni red bi bil Barcelona 671,4 milijona evrov, Real 641, Atletico 348,5, Sevilla 185,1, Valencia 170,6, Villarreal 108,5, stotico presegata še Bilbao in Betis, na dnu ležita Valladolid (32) in Mallorca (30).Simeone kljub granitni obrambi – to mu je uspelo zgraditi kljub popolni prenovi zadnje linije pred Janom Oblakom! – ve, kje se skriva manevrski prostor za še bolj učinkovit rdeče-beli stroj. Januarja želi zaostriti konkurenco v napadu (). Na vrhu seznama kotira izkušeni golgeter(PSG), lovke je vrgel tudi na(Dortmund) in(Dinamo Zagreb). Oba sta vredna po 40 milijonov €, slednjega »vidi« med junijskimi nakupi tudi Barcelona …S kom bo Simeone napadel Real v mestnem derbiju 1. februarja? Močneje je znano, kdo bo oviralin drugo Realovo artilerijo:, v koledarskem letu 2019 formalno najboljši vratar na svetu. Prav Škofjeločan je zabeležil najvišji odstotek tekem brez prejetega gola – to se je zgodilo na 25 od 46 tekem Atletica (54,3 %), na katerih je branil slovenski vratar. Naslednji na tej lestvici je prav Barçin čuvaj mreže(22 od 49 tekem; 44,9 %).