»Če je padel Sturm v Gradcu, lahko tudi Ferencváros v Budimpešti.« To je po sijajnem nizu in skalpu štajerskih sosedov opogumljena parola celjskih nogometašev pred nocojšnjo peto tekmo (21.00) v evropski ligi, ki bo praktično odločilna, ne pa še usodna v lovu na uvrstitev med 24 najboljših in dodatne kvalifikacije za osmino finala. Celjani so trenutno na 25. mestu z enakim številom točk, kot jih imajo 24. Sturm, 23. Hoffenheim, 22. Sparta Praga in 26. Salzburg. Toda če se je ob žrebu zdelo, da s 36 naslovi državnega prvaka madžarski rekorder sodi v kategorijo izenačenih tekmecev, je po petih mesecih sezone realnost precej drugačna: Ferencváros v tej sezoni EL sploh še ni izgubil tekme, dosegel je kar 10 zmag, vse štiri v EL, vključno z zadnjo senzacionalno proti sedemkratnemu evropskemu ...