Tudi Nizozemke v četrtfinale svetovnega prvenstva

Nizozemska reprezentanca se je po zmagi nad Južno Afriko z 2:0 (1:0) uvrstila v četrtfinale ženskega nogometnega svetovnega prvenstva, ki ga gostita Avstralija in Nova Zelandija. Za zmago Nizozemske v Sydneyju sta zadeli Jill Roord (9.) in Lineth Beerensteyn (58.), v četrtfinalu pa jo čaka obračun s Španijo.

Pred Nizozemsko sta se med osem prebili tudi Španija in Japonska. Španke so v soboto v Aucklandu premagale Švico s 5:1 (4:1), medtem ko so bile Japonke v Wellingtonu boljše od Norvežank s 3:1.

Danes bo na sporedu še tekma med Švedsko in ZDA.

Ponedeljkova para osmine finala sta Anglija - Nigerija in Avstralija - Danska, torkova pa Kolumbija - Jamajka in Francija - Maroko.