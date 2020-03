Tudi NK Maribor čaka racionalno poslovanje

Ljubljana



- Nogometni ritem v Sloveniji je v stanju mirovanja oziroma izolacije. Toda pri slovenskemu nogometnemu prvaku je položaj nekoliko drugačen. Zaradi slabšega rezultatskega vstopa v drugi del prvenstva, ki je sprožil odhod tvorcev mariborskih podvigov športnega direktorjain trenerja, je pri vijoličnih pestro tudi v zakulisju. Na klubski spletni strani je predsednikv sporočilu za javnost predstavil glavne aktivnosti.»Čeprav nogomet trenutno ni v običajnem statusu najpomembnejše postranske stvari, je primeren trenutek, da navijačem podamo vpogled v trenutni utrip našega skupnega projekta. Mirovanje tekmovalnih aktivnosti za NK Maribor seveda ne pomeni, da se je klubsko življenje ustavilo. Prav nasprotno. Delo klubskega ustroja poteka v večjem delu od doma, na daljavo, tudi z videokonferencami o vseh najpomembnejših temah. Najnujnejše zadeve v zvezi s postopkom licenciranja pa se opravljajo v pisarnah, seveda ob doslednem upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov.Prav tako nemoteno potekajo preostale klubske aktivnosti glede vseh najaktualnejših zadev. Pri vrhu seznama pomembnosti je izbor novega ustroja v športnem delu, kjer je bila opravljena temeljita analiza z že zastavljenimi smernicami za prihodnost. Ko bodo zadeve za javnost, bomo obvestili in predstavili celovit projekt. Tako o imenovanju novega športnega direktorja kot o preostalih kadrovskih zadevah.Za igralce je od prekinitve skupnih treningov, od 13. marca, veljal poseben režim. Z izdelanim načrtom individualnega dela in strogih navodilih o samoizolaciji, omejitvi socialnih stikov ter prepovedi potovanj. Upoštevali smo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) z namenom preprečevanja širjenja okužb, tako da so igralci ves čas vadbo opravljali individualno. Trenutno imamo informacijo o nadaljevanju tekmovanja 2. ali 9. maja, v odvisnosti od teh datumov in od nadaljnjega poteka razmer bo strokovni štab tudi pripravil nadaljnji program treningov ter priprav.Pohvaliti moramo našo navijaško skupino, ki se te dni izkazuje z različnimi akcijami pomoči. Tudi z odzivom Viol bo za marsikoga v teh dneh lažje prestati neprijetne razmere. Medtem klub pripravlja tudi strategijo prilagajanja na izbruh pandemije, ki je že in še bo pripeljala do globalne krize. Kot v gospodarstvu in vseh sferah življenja bomo posledice, razumljivo, v veliki meri občutili tudi v športu. O številkah, za kakšno finančno izgubo v našem primeru gre v obdobju, ko ni tekem, ne bi govorili, saj sezona še ni končana in bi šlo za ugibanja. Se pa zavedamo situacije, ki zahteva najvišjo stopnjo prilagajanja z odgovornostjo, kot pri vseh ostalih dejavnostih.Klub seveda ni imun na težko situacijo, treba se bo prilagoditi razmeram z racionalizacijo poslovanja. Načrt za zagotovitev stabilnosti poslovanja v prihodnjem obdobju se pripravlja, vendar zadeve še niso dorečene, tako da je v tem trenutku še prezgodaj govoriti o sklepih, ki bodo odvisni tudi od odločitev na nivoju države. Določeni predlogi vlade so že bili sprejeti, počakati je treba na potrditve zakonov v državnem zboru in potem bomo lahko predstavili konkreten odziv NK Maribor na novonastale razmere. Predvidoma v začetku prihodnjega tedna.Ostanimo zdravi, spoštujmo vse ukrepe in priporočila. Da vrnemo življenje v ustaljene tirnice in da tudi stadioni ne bodo več samevali. Z vašim in našim NK Maribor znova v pomembni vlogi.«