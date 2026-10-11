Tudi po argentinskih solzah Messi še naprej blesti

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je kot že neštetokrat navdušil svoje navijače v ameriški nogometni ligi MLS, v tem primeru le nekaj dni po poslovilni, polni čustev ter tudi solz, tekmi od državne reprezentance. Štiri dni po čustvenem slovesu v domovini je Messi dvakrat zadel v dresu Interja iz Miamija proti DC Unitedu za zmago s 4:0. Dva gola je prispeval tudi njegov prijatelj Luis Suarez.

Messi je v tej sezoni za Miami dosegel že 23 golov, kar ga je postavilo na vrh lestvice strelcev MLS. Zmaga je bila še posebej pomembna za Messijevo ekipo, ki je pred reprezentančnim premorom v desetih tekmah dosegla le eno zmago. S to zmago je Inter Miami ohranil drugo mesto v vzhodni konferenci za Nashvillom in ostaja na poti v končnico. Poraz bi ekipo pripeljal do padca na peto mesto.

Naš reprezentant se je dobro uveljavil na severnoameriških igriščih. FOTO: Romina Amato/Reuters

Vodilni v ligi Nashville je na gostovanju v Austinu zmagal s 4:1. Od Slovencev v MLS je priložnost za igro dobil le David Brekalo. Osrednji branilec je ob zmagi Orlanda s 3:2 proti Columbusu odigral 83 minut. Gol in podajo je za Orlando prispeval Antoine Griezmann. Žan Kolmanič (Austin) in Mitja Ilenič (New York City) zaradi poškodbe oz. bolezni nista bila v kadru svojih ekip, kot tudi ne Markus Cimermančič pri Torontu. Slednji je prejšnji teden debitiral za slovensko reprezentanco do 21 let.