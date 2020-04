Tudi Ronaldinha jezi koronavirus (VIDEO)

Asuncion – Brazilska nogometna legendaje zaradi ponarejenega potnega lista že en mesec v zaporu v paragvajskem Asuncionu, sumijo pa tudi povezave z lokalnimi kriminalnimi združbami. Eden od razlogov je novi koronavirus, zaradi katerega so že tretjič prestavili obravnavo njegovega primera.Ali bosta skupaj z bratomostala dlje v zaporu ali bosta lahko odšla v domovino, še vedno ne ve nihče, mnogi Brazilci pa se sprašujejo, ali je zavlačevanje posledica odnosa Brazilcev do paragvajskega nogometa. »Nogomet lahko igrajo na Marsu, le v Paragvaju ne,« je nekoč izjavil brazilski zvezdnikRonaldinho v zaporu skupaj z morilci, roparji, posiljevalci in skorumpiranimi politiki ne trpi. Dovoljeno mu je marsikaj, redno igra nogomet, na voljo mu je tudi telefon. Tako se je pred dnevi pogovarjal z nekdanjim soigralcem iz BarceloneDo danes še nihče ne razume, zakaj se je moral za vstop v Paragvaj zateči k ponarejenemu paragvajskemu potnemu listu in ne zakonitemu brazilskemu, ki so mu ga zaradi njegovih nezakonitih finančnih dejanj sicer odvzeli, a tudi vrnili.