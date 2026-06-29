Tudi Ronaldo, Ronaldinho in Cafu so ploskali rešitelju Brazilije

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Japonska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu nudila Brazilcem dober odpor, bila do 97. minute na poti v podaljšek, nato pa je trenutek nezbranosti v obrambi kaznoval Gabriel Martinelli in vrsto Carla Ancelottija popeljal do naslednje stopničke na poti do šestega naslova svetovnih prvakov. Brazilci niso navdušili, a so opravili ravno dovolj, da so strli japonski odpor.
Na tribunah štadiona v Houstonu se je trlo nogometnih zvezdnikov preteklosti, tekmo brazilske reprezentance so si v živo ogledali tudi Ronaldinho, Ronaldo in Cafu, ki na igrišču pravih naslednikov (z izjemo Viniciusa Juniorja) nimajo. To je bilo vidno v prvem polčasu tekme z Japonsko, ki je z disciplinirano igro držala Brazilce stran od vrat, prek sijajne solo akcije in lepega zadetka od daleč Kaisha Sana pa prišla do vodstva z 1:0.
Pritisk favoritov je sadove obrodil v 56. minuti, ko je po predložku v kazenski prostor zadel soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu Casemiro. Nato so Japonci držali remi, Brazilcem je v igri zmanjkovalo idej in prave prebojnosti v igri ena na ena, ki jih je krasila pred leti in desetletji, v 97. minuti so bili le še dobrih 60 sekund oddaljeni od podaljška.
Nato pa je soigralec Jake Bijola pri Leedsu Ao Tanaka brez potrebe preigraval na robu svojega kazenskega prostora in izgubil žogo, po podaji v kazenski prostor je prišla do rezervista Martinellija, angleški prvak z Arsenalom pa darila ni zapravil in Brazilija je napredovala v osmino finala svetovnega prvenstva.
Zanimivo, kljub temu, da so skoraj 100 minut Brazilci lovili vodstvo, se Ancelotti tokrat ni odločil za Neymarja, ki je z markirko ostal na klopi za rezerviste. V osmini finala Brazilce čaka zmagovalec jutrišnjega dvoboja med Slonokoščeno obalo in Norveško.
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