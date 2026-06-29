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Nogomet

Tudi Ronaldo, Ronaldinho in Cafu so ploskali rešitelju Brazilije

Nogometaši Brazilije so v izdihljajih srečanja prišli do zmage nad Japonsko z 2:1 in napredovali v osmino finala SP. Junak Gabriel Martinelli.
Takole se je Rayan razveselil zadetka Martinellija, ki je Brazilcem prinesel napredovanje. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
Galerija
Takole se je Rayan razveselil zadetka Martinellija, ki je Brazilcem prinesel napredovanje. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
Nejc Grilc
29. 6. 2026 | 21:07
29. 6. 2026 | 21:40
2:20
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Japonska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu nudila Brazilcem dober odpor, bila do 97. minute na poti v podaljšek, nato pa je trenutek nezbranosti v obrambi kaznoval Gabriel Martinelli in vrsto Carla Ancelottija popeljal do naslednje stopničke na poti do šestega naslova svetovnih prvakov. Brazilci niso navdušili, a so opravili ravno dovolj, da so strli japonski odpor.

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Najstnik iz Slonokoščene obale bo prekosil tudi Benjamina Šeška

Na tribunah štadiona v Houstonu se je trlo nogometnih zvezdnikov preteklosti, tekmo brazilske reprezentance so si v živo ogledali tudi Ronaldinho, Ronaldo in Cafu, ki na igrišču pravih naslednikov (z izjemo Viniciusa Juniorja) nimajo. To je bilo vidno v prvem polčasu tekme z Japonsko, ki je z disciplinirano igro držala Brazilce stran od vrat, prek sijajne solo akcije in lepega zadetka od daleč Kaisha Sana pa prišla do vodstva z 1:0.

Pritisk favoritov je sadove obrodil v 56. minuti, ko je po predložku v kazenski prostor zadel soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu Casemiro. Nato so Japonci držali remi, Brazilcem je v igri zmanjkovalo idej in prave prebojnosti v igri ena na ena, ki jih je krasila pred leti in desetletji, v 97. minuti so bili le še dobrih 60 sekund oddaljeni od podaljška.

Gabriel Martinelli je tudi večji del sezone pri Arsenalu odigral kot adut s klopi. FOTO: Troy Taormina/Reuters
Gabriel Martinelli je tudi večji del sezone pri Arsenalu odigral kot adut s klopi. FOTO: Troy Taormina/Reuters

Nato pa je soigralec Jake Bijola pri Leedsu Ao Tanaka brez potrebe preigraval na robu svojega kazenskega prostora in izgubil žogo, po podaji v kazenski prostor je prišla do rezervista Martinellija, angleški prvak z Arsenalom pa darila ni zapravil in Brazilija je napredovala v osmino finala svetovnega prvenstva.

Zanimivo, kljub temu, da so skoraj 100 minut Brazilci lovili vodstvo, se Ancelotti tokrat ni odločil za Neymarja, ki je z markirko ostal na klopi za rezerviste. V osmini finala Brazilce čaka zmagovalec jutrišnjega dvoboja med Slonokoščeno obalo in Norveško.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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