Tudi Senijad Ibričić našel nov izziv v Mariboru

Nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine Senijad Ibričić je pri 41 letih našel nov izziv – tokrat v futsalu. Izkušeni vezist, ki je nogometno kariero sklenil pred nekaj leti in že vrsto let deluje v Sloveniji, ostaja zvest igri, le da se zdaj seli na nekoliko manjše igrišče.

Ibričića so predstavili kot veliko okrepitev slovenskega futsal kluba KMN Maribor, kjer poudarjajo njegovo bogato kariero in zmagovalno miselnost. Mariborčani so prihod izkušenega nogometaša pospremili z besedami, da v klub prihaja »veliko nogometno ime«, ki bo ekipi prineslo kakovost, izkušnje in prepoznavnost.

Aktiven pri kranjskem Triglavu

V svoji karieri je Ibričić pustil pečat v številnih klubih, med drugim pri Hajduku, Lokomotivi iz Moskve, Kopru in Domžalah. Zdaj bo svoje znanje prenesel na parket futsala, pravijo, obenem ostaja aktiven tudi na reprezentančni ravni v mini nogometu, kjer ga čaka nastop na letošnjem evropskem prvenstvu na Slovaškem.

Ibričić sicer že nekaj časa deluje tudi ob igrišču. Trenutno opravlja funkcijo športnega direktorja pri kranjskem Triglavu, podobno vlogo je imel v preteklosti pri Sarajevu in Domžalah. Profesionalno nogometno kariero je sklenil leta 2022 prav v majici Domžal, zdaj odpira novo poglavje v nekoliko drugačni različici igre.