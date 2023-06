Tudi Španci v finale s Hrvaško na dramatičen način

Španska nogometna reprezentanca je druga finalistka zaključnega turnirja nogometne lige narodov, potem ko je v polfinalu v nizozemskem Enschedeju premagala Italijo z 2:1. V finalu se bo v nedeljo ob 20.45 pomerila s Hrvaško, ki je v sredo po podaljšku s 4:2 premagala Nizozemsko. Španci so imeli več od igre, lepše priložnosti pa so imeli Italijani. Vseeno so se ti po napaki Leonarda Bonuccija znašli v zaostanku, potem ko je žogo v tretji minuti ukradel Yeremy Pino in zanesljivo premagal Gianluigija Donnarummo v italijanskih vratih.

Finale v nedeljo zvečer

Toda vodstvo Špancev ni trajalo dolgo. Že v deseti minuti je namreč slovenski sodnik Slavko Vinčić pokazal na belo piko po igranju z roko branilca Robina Le Normanda. Zanesljivo je enajstmetrovko izvedel Ciro Immobile. Italijani so drugič mrežo španskega vratarja Unaija Simona zatresli v 21. minuti, ko je po lepi podaji Jorginha zadel Davide Frattesi, a je bil slednji v prepovedanem položaju.

Veselje Špancev. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Bi pa Frattesi moral bolje streljati v 65. minuti, ko je bil po zdrsu Jordija Albe po podaji v sredino kazenskega prostora povsem sam pred Simonom, a je ta obranil strel preveč po sredini in ohranil neodločen izid. Do 88. minute pravih priložnosti ni bilo, terenska premoč pa je bila vse bolj na španski strani.

Ob zmagovitem zadetku so imeli predstavniki z Iberskega polotoka tudi precej sreče, saj se je po strelu od daleč žoga od dveh Italijanov odbila na nogo Joseluju. Nogometaš Espanyola, ki je štiri minute pred tem stopil na zelenico, je žogo le še usmeril mimo Donnarumme in odločil drugi polfinale zaključnega turnirja lige narodov.

Veselje Italijanov. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Tekma za tretje mesto med Italijo in Nizozemsko bo v nedeljo ob 15. uri v Enschedeju, finale pa ob 20.45. Takrat bo znano, kdo bo nasledil Portugalsko (2019) in Francijo (2021) kot tretji zmagovalec lige narodov. Španija bo drugič igrala v finalu, proti Franciji je z 1:2 izgubila pred dvema letoma, Hrvaška pa bo v prvem nastopu tudi prvič igrala za lovoriko.