Tudi Srbija prekinila vsa nogometna tekmovanja

Beograd - Potem ko so večino športnih dogodkov po svetu odpovedali zaradi poskusa zajezitve širjenja novega koronavirusa, so danes tudi v Srbiji prekinili vsa nogometna tekmovanja.



Srbska nogometna zveza FŠ je prekinila vse lige, treninge, prijateljske tekme in zbiranja. Predsednik FŠ Slaviša Kokeza je sicer pozitiven na virus sars-cov-2.



Srbija je tako ena od zadnjih evropskih držav, v katerih so prekinili vsa nogometna tekmovanja. Prvenstva še naprej igrajo v Turčiji in Rusiji.



V Srbiji so do zdaj diagnosticirali 48 primerov koronavirusa, do zdaj smrtnega primera bolezni covid-19 še niso imeli.