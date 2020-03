Tudi stara dama plačuje davek za svoje razvade

Ljubljana

V osami tudi podpredsednik Nedved

REUTERS V hotelu J je v izolaciji branilec torinskega kluba.

Cinizem in človekoljubje

Tudi član Sampdorie Manolo Gabbiadini je okužen. FOTO: Reuters

Kitajčeva darila

- Italijane je ustavitev ligaškega nogometa na Apeninskem polotoku zaradi koronavirusa seveda globoko prizadela, calcio na škornju ni le šport, je način razmišljanja in življenja. A zdravje je poglavitno, covid-19 je v Italiji, ki ima v povprečju eno najstarejših populacij na svetu, pustil globoke sledi.Seveda je tudi tipični italijanski način družabnega življenja terjal svoj davek, v zdajšnjem kaosu se lahkoverni ljudje navadam (razvadam) pač ne bodo odpovedali, dokler resnično ne pride do panike.Naivni so bili tudi pri nogometnem klubu Juventus, ravno zaradi svojih družabnih navad, tudi z okuženim na koronavirus, branilcem Danielejem Ruganijem. Zdaj je, seveda poleg reprezentanta azzurrov, v karanteni kar 121 ljudi, ki so tako ali drugače povezani s torinskim nogometnim klubom.V karanteni pa so tudi igralci in drugo osebje milanskega kluba Inter, saj so zadnjo prvenstveno tekmo odigrali ravno v nedeljo proti Juventusu. Za staro damo je bil na klopi za rezervne igralce, sicer ni vstopil v igro, prav okuženi, sicer potrjen šele v sredo, Rugani. Ta je v izolaciji v hotelu v Juventusovem športnem središču, v osami kot drugi, ki so ali naj bi prišli v stik z njim."Čutim odgovornost, da moram vse pomiriti, namreč, dobro se počutim. Vse pozivam, naj spoštujejo protokole pri tej epidemiji, ta virus pač ne dela razlik," je sporočil prek družbenih omrežij.V hotelu so tudi nekateri drugi torinski nogometaši, tam bodo prebivali predpisanih štirinajst dni. Drugi, ki morajo biti v izolaciji, to je pri Juventusu kar večina posameznikov, so v domači oskrbi. Od sveta odrezan je tudi klubski predsednik Andrea Agnelli, podpredsednik, nekdanja češka nogometna legenda Pavel Nedved ...V karanteni pa sta tudi moštvi Sampdorie in Verone, zadnja medsebojna ligaška tekmeca, saj je bil na koronavirus pozitiven tudi napadalec genovskega kluba Manolo Gabbiadini. Vse v osamitvi čakajo kontrole, tiste z znaki vročine seveda že preje.Juventusov in svetovni zvezdnik Cristiano Ronaldo je zapustil Italijo, zaradi kapi svoje mame je na svojem rodnem portugalskem otočju Madeira in se za zdaj seveda ne kani vrniti. Cinično kritiko na račun nogometnih in še kakšnih drugih veljakov pa je izrekel poredni deček italijanskega nogometa, zdajšnji napadalec Brescie Mario Balotelli."Preden so ustavili tekmovanje, so seveda morali na vrh razpredelnice vrniti Juventus," je starega rivala iz Torina okrcal nekdanji član Interja in Milana.V teh hudih časih za Italijo pa se je pokazala tudi človekoljubna plat, vsaj glede denarja, pri italijanskih nogometnih klubih. Juventus je v boju proti novi pandemiji bolnišnicam v deželi Piemont, kjer leži Torino, prispeval 300.000 evrov, s pomočjo navijačev želi do številke milijon.Tudi Inter je za namene raziskav doniral 100.000 evrov bolnišnici Sacco v Milanu, kitajski predsednik kluba Steven Zhang pa je že konec januarja od virusa ogroženemu kitajskemu mestu Wuhan poslal 300.000 zaščitnih mask. Zdaj pa je Zhang tudi civilni zaščiti v Italiji podaril 300.000 mask in drugih zdravstvenih pripomočkov.Milan je za zdravstveno skrb prispeval 250.000 evrov. Tudi predsednik Rome James Pallotta je prispeval; bolnišnici Spallanzani je dal 50.000 evrov, fundacija Roma Cares je prispevala enako vsoto. Vse je v slogu, koronavirus je ustavil nogomet, a ta ne ostaja ustavljen.