Tudi Turki so prekinili tekmovanja

Istanbul – Vodstvo turške nogometne lige je zaradi pandemije novega koronavirusa do nadaljnjega prekinilo tekmovanje. Prav tako to velja tudi za košarkarske in odbojkarske tekme, je danes pojasnil turški minister za mladino in šport Mehmet Kasapoglu.



Prejšnji četrtek je turška vlada odredila, da se bodo športne prireditve odvijale brez gledalcev. Takrat je imela Turčija en potrjen primer novega koronavirusa, zdaj jih ima 191. Poleg tega naj bi po uradnih podatkih zaradi bolezni covid-19 doslej umrle tri osebe. Športniki so sicer že pred tem kritizirali turške oblasti, češ da niso pravočasno prekinile tekmovanj. Vratar Galatasaraya Fernando Muslera je dejal, da je bilo to nespoštljivo do igralcev in gledalcev.



V Turčiji igra kar nekaj slovenskih športnikov, denimo v nogometni prvi ligi pri Fenerbahčeju Miha Zajc, pri Konyasporju Nejc Skubic, pri Rizesporju pa Amedej Vetrih. V košarkarski prvi ligi za Pinar Karsiyako nastopa novopečeni slovenski reprezentant Jordan Morgan, za Afyon Belediyespor pa Gregor Hrovat.