Tudi uradno brez Oblaka na Švedsko

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak zaradi poškodbe na sobotni kvalifikacijski tekmi proti Kosovu za nastop na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi 2026 ne bo odpotoval na Švedsko, so potrdili na spletni strani Nogometne zveze Slovenije (NZS).

Slovenski selektor Matjaž Kek je namesto vratarja madridskega Atletica v reprezentanco naknadno vpoklical Martina Turka, čuvaja mreže pri moštvu Estorila na Portugalskem.

Slovenija bo svojo zadnjo tekmo v kvalifikacijah igrala v torek ob 20.45 na stadionu Strawberry Arena v Solni na obrobju Stockholma. Naša izbrana vrsta je sicer po sobotnem porazu v Ljubljani proti Kosovu z 0:2 dokončno izpadla iz boja za svetovno prvenstvo 2026.

Na vrhu skupine B so Švicarji, ki so zbrali 13 točk in imajo razliko med danimi in prejetimi zadetki +12. Kosovo ima tri točke manj in deset golov slabšo razmerje, s čimer je Švica, če ne bo na zadnji tekmi proti Kosovu izgubila za šest golov, že potnica na SP.

Torkova zadnja para v skupini B sta Švedska – Slovenija in Kosovo – Švica.