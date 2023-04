Spektakularni prizori v Nemčiji: tudi v drugi ligi razprodani štadioni

Nogometne tekme v nemški bundesligi sodijo med najbolj spektakularne na svetu. Klubi gojijo ofenzivni nogomet, ki navdušuje navijače, slednji polnijo štadione najmočneje med vsemi navijači v Evropi. Toda to ne velja le za derbije Bayerna, Dortmunda in drugih. Podobno vzdušje vlada tudi v 2. bundesligi, in sicer ne glede na rezultate klubov.

Na derbiju 49.327 navijačev

Konec tedna so denimo igrali tekme 28. kola (od 34) in pri tem beležili atraktivne številke obiska: v Düsseldorfu in St. Pauliju se je zbralo dobrih 30.000 navijačev, približno po 25.000 navijačev so imeli doma Karlsruhe, Hannover in Magdeburg, razprodan je bil tudi derbi med Kaiserslauternom in Hamburgom, zbralo se je 49.327 navijačev.

Domači so torej napolnili objekt, ki so ga prenovili za mundial 2006, četudi ne kandidirajo za vrnitev v bundesligo. Šest kol pred koncem je namreč vrstni red lestvice zgovoren: Darmstadt 58, Heidenheim 54, Hamburg 53, Düsseldorf in St. Pauli po 47. Najboljša kluba bosta napredovala v 1. ligo, tretji bo igral dodatne kvalifikacije s 16. ekipo bundeslige.