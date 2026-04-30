Tudi v evropski ligi Emery izgublja vajeti igre

Ekipi Nottingham Foresta in Brage sta si na prvih polfinalnih tekmah nogometne evropske lige priigrali boljše izhodišče pred povratnima obračunoma, ki bosta 7. maja. Nottingham Forest je doma proti Aston Villi zmagal z 1:0, Braga pa proti Freiburgu z 2:1.

Nottingham Forest je svoj prvi evropski polfinale po 42 letih opravil po željah in potrdil dobro formo v zadnjem času. Neporažen je že devet tekem v vseh tekmovanjih, tokrat pa je proti favoritu iz Birminghama celo zmagal. Mož odločitve je bil Chris Wood, ki je v 71. minuti unovčil enajstmetrovko.

Kljub porazu ima Villa, ki je bila enakovreden tekmec, še možnost za preboj v finale, kar bi bil poseben dosežek tudi za trenerja Unaija Emeryja. Ta je namreč napredoval v vseh svojih prejšnjih polfinalnih evropske lige, le v sezoni 2023/24 je že z Aston Villo obstal v polfinalu konferenčne lige.

Veselje na štadionu ob reki Trent po zmagi domačega Nottinghama. Foto Andrew Boyers/Reuters

Braga igra v svojem drugem evropskem polfinalu v zgodovini, prvi del naloge pa je končala po svojih željah. Nemškega predstavnika, ki igra svoj prvi polfinale, so ugnali predvsem po zaslugi boljšega drugega polčasa. V prvem so sicer povedli v osmi minuti, ko je zadel Demir Ege Tiknaz, izenačil je Vincenzo Grifo v 16., zmagoviti gol pa je v 92. minuti prispeval Mario Dorgeles.

V konferenčni ligi je Crystal Palace s 3:1 ugnal Šahtar, Rayo Vallecano pa z 1:0 Strasbourg. Povratne tekme bodo na sporedu čez teden dni.