Tudi v parlamentu za podaljšanje odprtja pubov

Angleške navijače potencialno čaka poletna poslastica, če se bodo nogometaši selektorja Garetha Southgateja na evropskem prvenstvu uvrstila v polfinale. Na to možnost se pripravljajo tudi v angleški vladi, saj je minister za notranje zadeve James Cleverly napovedal daljše druženje navijačev po tekmah. Obljubil je, da bodo pubi lahko odprti tudi pozneje, če se bo Angliji ali Škotski posrečilo uvrstiti v polfinale.

Njegova zamisel zaenkrat še ni dobila zelene luči in bodo o njej jutri razpravljali tudi v parlamentu, toda Clevery se bo prizadeval, da se bodo britanski pubi zaprli ob eni uri zjutraj v primeru preboja v polfinale ene od otoških reprezentanc. Ker je Nemčija še eno uro pred Anglijo, bi to pomenilo, da bi si nogometni navdušenci na otoku res lahko dali duška in brez grožnje, da bi jih vrgli iz puba, spremljali tudi morebitne podaljške ali izvajanje enajstmetrovk. Sprejetje predloga je v skladu s členom zakona za dogodke izjemnega nacionalnega pomena.