Tudi v podaljšku Nemci brez evrov (VIDEO)

Čatež

Milan Mandarić je razočaran nad nemškimi vlagatelji. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Premagali Dinamo II



Nasmeh na obraz predsednika Milana Mandarića so po novi zaušnici nemških vlagateljev vrnili nogometaši Olimpije, ki so v pripravljalni tekmi v Brežicah s 3:1 (Jucie Lupeta, Siniša Brkić, Luka Menalo) premagali drugo ekipo zagrebškega Dinama. Ljubljanski nogometaši bodo še do sobote v Čatežu, od koder se bodo odpravili na Reko. Na Rujevici bo slovenski trener hrvaškega podprvaka Simon Rožman proti Olimpiji preizkusil pripravljenost pred nadaljevanjem prvenstva. V Čatežu ni več morebitnega novinca Ukrajinca Tarasa Bondarenka. Ljubljančani bodo v četrtek odpotovali v Turčijo.



En evro za sedem milijonov

tudi v podaljšku tekme o prevzemu Olimpije nemški vlagatelji niso osrečili. Predsednik NK Olimpija je danes znova zaman čakal bančno nakazilo o prvem delu kupnine, ki bi ga naj po dogovoru plačali vlagatelji iz Nemčije, da bi lahko prevzeli upravljavsko pravico nad klubom.Nadaljevanka o prevzemu počasi jemlje voljo in moč Mandariću, česar prvi mož zeleno-belih ne skriva. A najprej k podrobnostim; še zjutraj so vlagatelji prepričevali, da denar bo. Do 12. ure ga ni bilo. Nekaj minut prej je Mandarić prejel klic, naj še malo počaka, da bo po 12. uri, toda ob 13. uri je ameriški poslovnež priznal, da tudi drugi, tretji poskus ni obrodil sadov.»Na vso moč sem si prizadeval, da bi v zadnjem letu vodenja Olimpije našel ustrezne ljudi. Verjel sem jim, kako jim ne bi,« je prvič po odpovedi občnega zbora, ki bi moral biti v ponedeljek, za javnost spregovoril 81-letni poslovnež srbskega rodu. Njegovo slepo zaupanje v resnost namere o prevzemu je vzbudilo precej pomislekov. Mar je tako ugleden poslovnež res tako naiven, da bi ga ponasankali še »resni in odgovorni« Nemci.»Prišli so z najmočnejšimi aduti. Najeli so eno od najmočnejših odvetniških hiš v Nemčiji Noerr in revizijsko podjetje KPMG. Naredili so vse, kar morajo,« ni skrival začudenja, da so lahko »kupci« tako neresni, pa čeprav so najeli zvezdniško moštvo. Tudi Mandarić ima močnega zastopnika v Odvetniški družbi Čeferin, zato je skoraj nemogoče, da bi v tej tekmi eden od vpletenih poskušal prelisičiti drugega. Pri Olimpiji so zatrdili, da je bila nasprotna stran kriva za vse zaplete, saj je ona začela kršiti dogovore.Mandarić je bil odkrit. »Na voljo sem jim dal še en teden, da najdejo rešitev, potem ko so zašli v težave, ker se je umaknil glavni plačnik. Zdaj je zgodba zame končana, ampak ne bi bilo pošteno, da bi jih zavrnil, če bi se čez deset dni vrnili s ponudbo. Znova bi se začel pogovarjati z njimi,« je kljub vsemu še dopustil možnost predaje vajeti kluba, ki so formalno še vedno v rokah nesojenega naslednika»Po dogovoru ima vsa pooblastila, tako da nam jih mora zdaj vrniti, da bi lahko izpeljali vsa plačila.« Mandarić je potrdil, da gre za sedem milijonov evrov in da je prvi obrok 3,5 milijona €. »Svoj delež prodajam za en evro, s kupnino bi poplačali dolgove in druge obveznosti,« je o denarnem toku povedal predsednik in dal vedeti, da je že utrujen od vsega.»Olimpija je zahtevna za vodenje, veliko moči gre, zdravja in denarja. Doma me že pošteno cukajo za rokav. Proračun, ki je bil namenjen za Olimpijo, sem davno presegel. Izgubljam navdušenost. Moja težava so obljube in moja obveznost je, da jih izpolnim. Za vse tiste, ki si želijo Olimpijine zmage,« ima predsednik pred seboj tudi športni cilj, naslov prvaka.»Verjetno bomo prodali še tri, štiri igralce, a le če bo ponudba ustrezna. Ne bomo slabili moštva,« je še zatrdil in razkril, da bo njegov cilj vzpostaviti ustroj, ki bo stal približno štiri milijone evrov in bo vseeno dovolj močan, da bo z Mariborom bíl šampionsko bitko.