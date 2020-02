FOTO:Tudi v taboru Barcelone bodo danes navijali za Jana Oblaka

Primerjava madridskih Reala in Atletica. FOTO: Delo



Bale zaman prejema 25, Hazard pa 24 milijonov €

Jan Oblak bo danes popoldne branil Atleticovo trdnjavo Alamo pred napadi favoriziranih Realovih nogometašev. Foto AFP



Med 95 in 550 evrov za ogled tekme

Trenerja Diego Simeone in Zinedine Zidane bosta odprla novo bitko v dolgoletnem igralsko-trenerskem rivalstvu. Foto Reuters

Le naivni nostalgiki bi današnji španskiv Madridu označili za spopad kraljevskega z delavskim klubom, kot je veljalo nekoč, in za derbi med madridskimi patriciji in plebejci, kakor naj bi bili razdeljeni navijačiin. Na igrišču bo šlo za spopad multimilijonarjev, na štadionu za premožne navijače.pred tekmo ne bi mogel uživati večje vloge favorita kot danes (16). Po vseh zgodovinskih merilih kotira višje kot njegov tekmec, tudi v zadnjih tednih Atletico nemočno caplja za najboljšimi v Španiji, saj ima veliko težav že v merjenju moči s slabšimi klubi in nižjeligaši, ogroža tudi svoj nastop v ligi prvakov 2020/21. Na začetku sezone 2019/20 je »kazalo« drugače: nogometaši Reala so želi kritike, njihov trenerje dobival vprašanja, češ kaj mu je bilo treba vrnitve na klop kluba, s katerim je v letih 2016, 2017 in 2018 (!) pokoril celotno Evropo. Vselej vendarle ni bilo enoznačno, madridski derbi je bil obarvan v rdeče-bele barve, dokler se general Franco v 50. letih prejšnjega stoletja ni odločil, da bi bilo modro unovčiti serijske uspehe Reala pod Uefinim dežnikom … Tudi to sezono je začel obetavno in ni bilo videti, da je trenerzamenjal celotno obrambno linijo pred vratarjem Janom Oblakom Na igrišču resda ne bo šlo za dnevno politiko ali merjenje zgodovinskega spomina, le za nogomet. Zidane naj bi se – zavoljo specifične bojevitosti gostov – odločil za sistem igre 4-4-2 in zgoščeno zvezno vrsto (). Tudi Simeone nima večje izbire, potem ko sta se poškodovala napadalcain. Igral naj bi v še bolj zaprti različici modela 4-4-2 ().Navijačem se torej obeta spopad odličnih nogometašev, čeravno najdražjih med njimi morda ne bodo videli. Programirani »naslednik«, belgijski as, še ni upravičil letne neto plače 25 milijonov evrov in je poškodovan,, ki prejema le milijon manj, naj bi po trditvah španskih kolegov vstopil v igro Reala v drugem polčasu. Namesto zvezdnikov, ki finančno izstopata, bo v »prvi vrsti« tudi(milijon € mesečno). Škofjeločan bo nosil kapetanski trak, če si do tekme ne bo opomogla stegenska mišica Kokeja …Tudi na tribunah štadionane bo revežev, cene vstopnic za mestni derbi se gibljejo med 95 in 550 evrov, kar – denimo – dvakratno presega tudi cenovni razpon vstopnic najboljših prireditev v dunajski operni hiši ali na salzburškem poletnem festivalu.Stavne hiše »poznajo« razplet (kvoti 1,8 proti 3,65), toda podobno je bilo pred mestnim derbijem v Barceloni, ko je iztržil točko… Gotovo bodo stiskali pesti za Atletico tudi v taboru Barcelone, ki bo v nedeljo (21) gostila Levante. Beli balet jim pred spopadom v Madridu beži za tri točke … »? Razmišljamo le o sebi. Vesel sem, da vstopamo v februar brez dodatno poškodovanih igralcev, tudi Bale ostaja z nami,« je ocenil Zidane po dvajsetih tekmah brez poraza, Simeone je po štirih tekmah brez zmage () odločen: »Želimo premagati Real!«