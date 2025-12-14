  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Oblak ubranil tri točke, Bijol zaslužen za eno, Šeško čaka zeleno luč

    Atletico in Liverpool sta potrdila zmagi iz lige prvakov, Arsenalu avtogola prinesla tri točke. Raphinha junak Barcelone, Haaland v polno. Bayern se je rešil.
    Lucas Beltran je premagal Jana Oblaka, ta pa mu je kasneje preprečil izenačenje. FOTO: Javier Soriano/AFP
    Lucas Beltran je premagal Jana Oblaka, ta pa mu je kasneje preprečil izenačenje. FOTO: Javier Soriano/AFP
    Peter Zalokar
    14. 12. 2025 | 20:05
    14. 12. 2025 | 21:46
    7:09
    Atletico Madrid se je pobral po dveh porazih v la ligi in še naprej ohranja možnosti za osvojitev naslova španskega prvaka, toda Barcelona ne kaže znakov popuščanja. Arsenal je prišel do zmage proti odpisanemu Wolverhamptonu z zvrhano mero sreče. Liverpool je prekinil niz slabih rezultatov v Angliji, morda je zadnjo tekmo za prvake odigral Mohamed Salah. Bayern rešil točko, Inter izkoristil spodrsljaj Milana ...

    Potem ko je klonila proti Barceloni in Bilbau, med tednom pa premagala PSV v ligi prvakov, je zasedba slovenskega kapetana Jana Oblaka z 2:1 ugnala Valencio, odločilni zadetek za ekipo trenerja Diega Simeoneja je v 74. minuti dosegel rezervist Antoine Griezmann.

    Antoine Griezmann je prišel s klopi in prinesel zmago Atleticu. FOTO: Javier Soriano/AFP
    Antoine Griezmann je prišel s klopi in prinesel zmago Atleticu. FOTO: Javier Soriano/AFP

    Oblak ni imel veliko dela, je pa v 80. minuti z lepo obrambo preprečil izenačenje Lucasu Beltranu. »Težko nam je bilo najti ritem, na koncu so nam dale menjave potrebno iskrico in hitrost, da smo prišli do pomembne zmage,« je povedal 34-letni Griezmann.

    Flick: Samo to šteje

    Barcelona ima še naprej devet točk prednosti pred Atleticom, španski prvaki so se precej namučili proti žilavi Osasuni, njen odpor pa je z dvema poznima goloma (70., 86.) strl vroči Raphinha. »Raphinha je zelo pomemben za nas, dober v napadu in obrambi, bil je ključen igralec,« je Brazilca pohvalil trener Hansi Flick. »Morda si nismo ustvarili veliko priložnosti, toda dosegli smo dva gola in osvojili tri točke. Samo to šteje,« je dodal Nemec.

    Raphinha je dosegel oba gola za Barcelono. FOTO: Albert Gea /Reuters
    Raphinha je dosegel oba gola za Barcelono. FOTO: Albert Gea /Reuters

    V Angliji se je vodilni Arsenal precej namučil z zadnjeuvrščenim Wolverhamptonom, do zmage z 2:1 na Emirates je prišel po dveh avtogolih gostov, drugega (Yerson Mosquera) so si zabili v sodnikovem podaljšku, potem ko je v 90. minuti izenačil Tolu Arokodare.

    Jaka Bijol je začel tekmo Leedsa v Londonu. FOTO: John Sibley /Reuters
    Jaka Bijol je začel tekmo Leedsa v Londonu. FOTO: John Sibley /Reuters

    Dva avtogola na Emirates

    »Tekma nam je dala zavedanje, da lahko ne glede na to, kako se tekma razvija, vedno najdeš rešitev, kako jo dobiti,« je odleglo trenerju Mikelu Arteti. Njegovi igralci so bili v prvem polčasu neučinkoviti, saj niso sprožili niti enega strela v okvir vrat. »Nekatere osnove bomo morali v tem tednu ponoviti, sicer bomo začeli nazadovati,« popuščanja ne bo dovolil Španec, ki želi topničarjem prinesti prvi naslov angleškega prvaka po letu 2004.

    Erling Haaland še naprej trese mreže. FOTO: Glyn Kirk/AFP
    Erling Haaland še naprej trese mreže. FOTO: Glyn Kirk/AFP

    Haaland trese mreže

    Tudi Manchester City je bil uspešen. S 3:0 je zmagal pri Crystal Palaceu, znova je v polno zadel Erling Haaland. City ohranja zaostanek dveh točk za Arsenalom. Vroči severni derbi med Sunderlandom in Newcastlom je dobil novinec med prvoligaši po avtogolu glavnega gostujočega napadalca Nicka Woltemadeja.

    Jaka Bijol je začel v prvi enajsterici Leedsa, ki je na gostovanju pri Brentfordu iztržil pomembno točko (1:1). Bijol je igral do 73. minute.

    St. Mirren šokiral Celtic

    St. Mirren je na štadionu Hampden Park s 3:1 premagal Celtic in drugič v zgodovini osvojil škotski ligaški pokal. Klub iz Paisleyja, mesta zahodno od Glasgowa, si je lovoriko zagotovil z zgodnjim golom Marcusa Fraserja in dvema zadetkoma Jonaha Ayungeja v drugem polčasu, za Celtic je zadel Reo Hatate. Trener St. Mirrena Stephen Robinson nadaljuje impresiven niz, saj je klub popeljal do treh zaporednih uvrstitev med prvih šest v ligi, prvič v 36 letih do nastopa v evropskih tekmovanjih in zdaj še do pomembne lovorike.

    V ponedeljek zvečer bo Manchester United gostil Bournemouth, ni še znano, ali bo po poškodbi v ekipi Rubena Amorima spet slovenski zvezdnik Benjamin Šeško.

    Ekitike dvakrat v polno

    Zadnjega brani Liverpool, nad katerega so se po odličnem začetku zgrnili temni oblaki. Malce jih je razblinila zmaga proti Brightonu z 2:0, oba zadetka je dosegel Hugo Ekitike. Rdeči so prekinili niz dveh remijev, toda z igro niso navdušili, 125 milijonov evrov vredna okrepitev Florian Wirtz tudi na 15. tekmi ni vpisal gola ali podaje, po prihodu v igro je bil neopazen še dražji Alexander Isak.

    So pa navijači na Anfieldu toplo pozdravili vrnitev Salaha, ki je po kratkem stiku s trenerjem Arnejem Slotom prišel v igro po zgodnji poškodbi Joeja Gomeza in bil zelo nevaren v napadu. Egipčan je morda odigral zadnjo tekmo za Liverpool, zdaj odhaja na afriško prvenstvo, potem pa utegne med januarskim prestopnim rokom zapustiti Anglijo.

    Mohamed Salah je še vedno ljubljenec navijačev Liverpoola. FOTO: Paul Ellis/AFP
    Mohamed Salah je še vedno ljubljenec navijačev Liverpoola. FOTO: Paul Ellis/AFP

    Slot: Nimam problema z njim

    »Nimam nobenega odrtega vprašanja z njim. Zame je Salah kot vsak drug igralec. Z njimi se pogovarjaš, kadar si zadovoljen in kadar si razočaran. Govoril sem z njim, vendar ne bom razkril, o čem. Dejanja povedo več od besed. Ko sem moral narediti prvo menjavo, sem ga poklical v igro. Izkazal se je, kot si želimo od njega vsi,« je bojno sekiro z Egipčanom zakopal Nizozemec.

    188

    golov je za Liverpool v premier league dosegel Mohamed Salah.

    V Franciji PSG ni tako suveren kot v prejšnjih sezonah, znova se je na vrh lestvice povzpel po zmagi s 3:2 v Metzu. Toda z njega ga je sklatil presenetljivi Lens, ki je premagal Nico z 2:0. 

    Inter potegnil najdaljšo

    V Italiji pa si je spodrsljaj privoščil Milan, ki je doma proti Sassuolu obrnil izid po zaostanku z 0:1, a se potem moral sprijazniti zgolj s točko. Oba gola za rdeče-črne je dosegel Davide Bartesaghi.

    Lautaro Martinez je Inter popeljal nazaj na vrh. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Lautaro Martinez je Inter popeljal nazaj na vrh. FOTO: Marco Bertorello/AFP

    Spodrsljaja Milana ni izkoristil prvak Napoli, ki je z 0:1 klonil v Vidmu, kjer za Udinese ni igral slovenski reprezentant Sandi Lovrič, ki je ostal na klopi. Je pa najdaljšo potegnil Inter, ki je z goloma Yanna Bissecka in Lautara Martineza z 2:1 v gosteh premagal Genoo in se prek Milana in Interja povzpel na vrh lestvice.

    V največjem nizozemskem derbiju je Ajax premagal Feyenoord z 2:0, vodilni ostaja PSV.

    Kane rešil Bayern

    Nogometaši vodilnega kluba nemškega prvenstva Bayerna iz Münchna so se na zadnji domači tekmi pred božičem za las izognili porazu proti zadnjeuvrščenemu Mainzu. Po zadetku Harryja Kana iz enajstmetrovke v 87. minuti so izvlekli remi (2:2).

    Harry Kane je z 11 metrov zadel za točko Bayerna. FOTO: Karl-josef Hildenbrand/AFP
    Harry Kane je z 11 metrov zadel za točko Bayerna. FOTO: Karl-josef Hildenbrand/AFP

     

     

     

     

    Več iz teme

    tuja prvenstvanaši na tujemAtletico MadridLiverpoolBarcelonaMohamed Salahpremier leagueJan OblakArsenalManchester CityDiego Simeonela ligaSerie A

