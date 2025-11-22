Komu bo tokrat pripadla Madonnina? Kdo bo kralj v severnem Londonu?

Vse do zadnjih marčevskih dni novega leta, ko se bodo končale kvalifikacije za SP, bo v ospredju klubski nogomet, ki je bil to jesen trikrat prekinjen zaradi reprezentančnih ciklov. Odslej bo ritem hud in boj za lovorike v najmočnejših ligah neizprosen. Arsenal, Bayern, Real Madrid in PSG držijo prva mesta, ta čas pa je najbolj izenačeno v Italiji, kjer vodilnih pet moštev delijo le tri točke. Ta konec tedna bo v ospredju mestni derbi med vodilnim Interjem in tretjim Milanom.

konec tedna na tujem

Bayern je pred premorom končal neverjeten niz 16 zmag v vseh tekmovanjih, ko je Harry Kane pri Unionu Berlin iztržil 2:2. Zdaj bodo Bavarci želeli še utrditi vodstvo, ko bodo gostili Freiburg, Kane pa bo skušal še obogatiti svojo strelsko statistiko. Zdaj je pri 23 golih na 17 tekmah, v bundesligi jih je na 10 zbral 13.

Blizu mu je Erling Haaland (19 golov na 15 tekmah), čigar Manchester City čaka težko gostovanje v Newcastlu. Podobno zahtevna naloga je tudi pred vodilnim Arsenalom, ki bo jutri gostil severnolondonski derbi proti Tottenhamu. Topničarji imajo štiri točke prednosti pred ekipo Pepa Guardiole, v sredo pa bodo gostili še silni Bayern v ligi prvakov.

Bo Erling Haaland usoden tudi za Newcastle? FOTO: Paul Ellis /AFP

Mikel Arteta ima ogromno težav, zaradi poškodb so zunaj pogona Viktor Gyökeres, Kai Havertz, Martin Ødegaard, Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus in Gabriel Magalhaes. Benjamin Šeško zaradi poškodbe ne bo igral v ponedeljek, ko bo Manchester United gostil Everton, Leeds Jake Bijola pa bo v nedeljo pričakal Aston Villo.

Tretji najbolj vroč napadalec v Evropi je Kylian Mbappe (16 tekem, 18 golov), Real Madrid bo na zadnji nedeljski tekmi gost neugodnega Elcheja, ki je na 12 tekmah izgubil le trikrat. Barcelona, ki ima tri točke zaostanka, bo igrala proti Bilbau in nesojeni okrepitvi Nicu Williamsu. Atletico Madrid kapetana Jana Oblaka bo gost Getafeja v predmestju Madrida.

Derbiji med Arsenalom in Tottenhamom so vselej razburljivi. FOTO: Paul Childs/Reuters

Na Hrvaškem bo Hajduk želel vsaj zadržati prednost na vrhu lestvice pred Dinamom (štiri točke), ko bo gostoval na jadranskem derbiju pri Rijeki Dejana Petrovića. Štadion Rujevica je kljub slabi vremenski napovedi razprodan.

Kot zapisano v uvodu, bo v nedeljo zvečer največ oči uprtih v Derby della Madonnina. Madonina je kip device Marije na vrhu Milanske stolnice. Na šest kilometrov oddaljenem štadionu San Siro, kjer je italijanska reprezentanca v nedeljo doživela polom proti Norveški, bo ekipa Cristiana Chivuja želela ostati pred zasledovalci. Ima 24 točk, toliko kot Roma; Milan in Napoli sta pri 22, Bologna pri 21, zadaj sopiha Juventus (19).

Luka Modrić bo prvič občutil strast milanskega derbija. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Leao uživa v svobodi

Marcus Thuram bi lahko prvič po septembru začel tekmo v dresu Interja, potem ko je okreval po poškodbi stegenske mišice, toda manjkali bodo Denzel Dumfries, Henrikh Mkhitaryan in Matteo Darmian. Prvi Milanski derbi pa bo odigral hrvaški veteran Luka Modrić.

Hakan Calhanoglu je v tej sezoni prvi strelec Interja. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Eden od adutov trenerja Massima Allegrija bi lahko bil tudi Rafael Leao. »Vsi smo pripravljeni na tekmo. Inter ima zelo močno ekipo, toda mi si želimo na vrh. V mestu se že zelo čuti napetost pred nedeljskim spektaklom,« pravi portugalski zvezdnik, ki pod Allegrijem deluje precej bolje kot prej pod rojakoma Sergiom Conceicaom in Paulom Fonseco. »Allegri ni zahteval veliko od mene, rekel je samo, naj se sprostim in naj bom svoboden,« pravi Leao.