Carrick pred derbijem navdušil z izjavo o Šešku

Po tridnevnem štartu nove sezone v ligi prvakov, v kateri je vseh pet angleških klubov vpisalo zmage, bo konec tedna prinesel zanimive dvoboje v najmočnejših evropskih ligah. V ospredju globalnega zanimanja bo nedeljski mestni derbi med Manchester Unitedom in Manchester Cityjem, na katerem se bo želel na tretji tekmi zapored med strelce vpisati Benjamin Šeško. Po porazu v Liverpoolu si bo Jan Oblak z Atleticom celil rane pri Real Sociedadu, Jaka Bijol se veseli ponedeljkovega napetega severnega dvoboja med Leedsom in Newcastlom.



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konec tedna na tujem

Benjamin Šeško je v formi. Zadel je proti Evertonu kot rezervist, zadel je proti Sabahu kot član začetne enajsterice. Toda trener Michael Carrick ga je zamenjal že v 64. minuti, kar sproža ugibanja o tem, kako zares zaupa 23-letnemu Slovencu. Dovolj, da ga znova vrže od začetka v ogenj?

Angleški mediji povečini menijo, da bo ubral bolj previdno taktiko in v napadu izpostavil zgolj Matheusa Cunho, Šeška pa uporabil kot aduta iz rokava, posebej, če stvari ne bodo šle po željah. Manchestrski derbi je tudi mikaven za igralce športnih stav. Stavnica daje prednost sinjemodrim, ki imajo kvoto na zmago 2,1. Na zmago rdečih vragov je 3,25, na neodločen izid 3,5. Da bo golov več kot trije, je 2,16, da bo med strelci Šeško, 2,4. Na drugi strani je pri Erlingu Haalandu, ki je med tednom zadel dvakrat v Portu, 1,78.

Benjamin Šeško spet zadeva. FOTO: Peter Powell/AFP

Pri Unitedu veseli odlična forma Bruna Fernandesa, ki je v tej sezoni že dosegel tri gole in prispeval eno asistenco. V prejšnji sezoni je zbral 21 podaj za gol, kar je nov absolutni rekord, za nameček ga je združenje igralcem imenovalo za MVP sezone. Vseeno so rdeči vragi začeli po sistemu toplo-hladno, v premier league imajo zmago, remi in poraz z novincem Hullom.

Haaland je vroč

Pri Cityju za zdaj ne pogrešajo Pepa Guardiole, skupaj z Arsenalom so stoodstotni v prvenstvu in tudi s težkim gostovanjem v Portu so opravili z odliko. Da so ranljivi, pa je pokazala superpokalna tekma, na kateri jih je Arsenal povozil s 3:0. Haaland blesti tudi z novo pričesko, v sezoni se je podpisal že pod pet zadetkov na prav toliko tekmah. Enzo Maresca je znal sestaviti koščke mozaika, Norvežanov partner v napadu Rayan Cherki ima dva gola in dve asistenci.

Enzo Maresca je dobro začel sezono. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

United je na zadnjih dveh prvenstvenih manchestrskih derbijih na Old Traffordu neporažen, nazadnje je januarja zmagal z 2:0. A takrat je Šeško obsedel na klopi. Je pa začel tekmo, na kateri je bil City na Etihadu boljši s 3:0. Carrick zaradi poškodb ne more računati na Amada in Carlosa Balebo. Omenjena zmaga na mestnem derbiju je bila njegova prva tekma na klopi Uniteda po odhodu Rubena Amorima.

Šeško: Dvig samozavesti

Šeško je v marsičem zaslužen, da je Carrick postal trener s polnim stažem. Dosegel je 11 golov v premier league, ob Bryanu Mbeumu največ med vsemi v ekipi. Toda priprave so bile okrnjene zaradi poškodbe goleni, zato po vrnitvi še ni odigral celotne tekme.

Kaj se bosta dogovorila Šeško in Carrick? FOTO: Phil Noble /Reuters

Je pa na zadnjih dveh pokazal, da je iz pravega testa, kar navdušuje tudi šefa stroke. »Ni veliko takšnih igralcev, kot je Ben, ki v fizičnem smislu, z igro na zadnji obrambni črti in s svojo hitrostjo pri vtekanju v globino ponudijo to, kar ponuja on. Odlično je, da se je tako dobro vrnil po trdem delu za povrnitev telesne pripravljenosti. Dva gola, dobro odigrane minute, z njim smo res zelo zadovoljni,« je o slovenskem biseru povedal Carrick.

Zadovoljen je tudi Šeško. Dosegel je prvi gol na Old Traffordu, prvega za United v ligi prvakov. »Zagotovo ti to dvigne samozavest. Zdaj je pomembno, da se zelo dobro regeneriramo in se osredotočimo na derbi,« je po zmagi proti Sabahu s 4:0 povedal Šeško

Je City res kralj Manchestra?

Maresca, nekdanji pomočnik Guardiole, se ne zanaša na nihajočo se formo tekmeca in na videz vrhunsko Cityja. Se bo veselil prve zmage na mestnih derbijih? »Iskreno povedano, bolj razmišljam o ekipi, navijačih, lestvici. Seveda, če zmagamo, bo to dobro tudi zame,« se v ospredje ni želel postavljati Italijan.

Erling Haaland je vroč. FOTO: Phil Noble/Reuters

City je v Manchestru gospodar, odkar se je Alex Ferguson leta 2013 kot prvak upokojil. Odtlej je vsako sezono končal pred Unitedom. Maresca je dejal, da nedavna zgodovina podpira trditev Elliota Andersona, da je City »kralj Manchestra«, potem ko je dokončal svoj prestop v višini 135 milijonov evrov iz Nottingham Foresta. »Razlog, zakaj je Elliot to rekel, je ta, da je odraščal v zadnjih 15 letih. Če pa se vrnete še dlje v preteklost, je slika drugačna,« se zaveda Maresca. In derbiji imajo svoje zakonitosti. Si upate staviti?