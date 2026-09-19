Razburljiv vikend, poln derbijev, kako se bosta izkazala Šeško in Oblak

Zadnji konec tedna pred reprezentančnim premorom, v katerem slovensko reprezentanco čakajo štiri težke tekme v ligi narodov, prinaša obilo razburljivosti v evropskih ligah. V Španiji bo Jan Oblak v madridskem derbiju v Atleticom gostil Real, Benjamina Šeška z Manchester Unitedom čaka težko gostovanje pri Fulhamu. V serie A se bosta udarila vodilna in stoodstotna Roma in Inter, v Franciji bo najbolj čustven derbi med Marseillem in PSG, na Portugalskem med Portom in Benfico, na Škotskem med Celticom in Rangers ter na Hrvaškem jadranski derbi med Rijeko in Hajdukom ...



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Derbiji imajo svoje zakonitosti in to je tudi priložnost za lovilce dobrih kvot na stavnicah. Manchester United je sicer favorit pri Fulhamu (kvota 1,95), toda še zdaleč mu ne bo lahko.se že malce trese stolček, potem ko je United na prvih štirih tekmah zbral samo štiri točke, kljub igralcu več izgubil doma proti mestnemu tekmecu Manchester Cityju ter med tednom izpadel doma proti Brightonu, čeprav je vodil z 2:0.

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Šeško je proti galebom igral 66 minut, a se ni izkazal. Ga bo Carrick tudi proti Fulhamu, ki je nazadnje igral 0:0 pri Liverpoolu, uvrstil v začetno enajsterico? Da bo 23-letni Radečan dosegel gol, je kvota 2,30. Leeds je zalo dobro začel sezono, nazadnje s 4:1 premagal Newcastle, toda trener Daniel Farke v zadnjem času pušča Jako Bijola na klopi, morda bo našega reprezentanta potreboval jutri proti Crystal Palaceu.

Porto in Benfica sta zagrizena tekmeca na Portugalskem. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Spet veliko golov v Madridu?

V Španiji bo jutri El Derbi Madrileño. Real je po šestih tekmah zbral 15 točk in zaseda drugo mesto, Atletico pa je s 13 točkami četrti. Vodilna Barcelona, ki bo nocoj gostovala v Sevilli, ima 18 točk. Atletico je pred obračunom pokazal dobro formo. Moštvo Diega Simeoneja je najprej v gosteh s 3:0 premagalo Real Sociedad, nato pa je na Metropolitanu s 4:0 odpravilo Osasuno.

5:2 je bil izid zadnjega madridskega derbija na Metropolitanu.

Bo Michael Carrick poslal v igro Benjamina Šeška? FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Real prihaja po precej bolj dramatični zmagi. V Elcheju je vodil z 2:0, gostiteljem dovolil izenačenje, nato pa je Carlos Espí v končnici poskrbel za zmago s 3:2. Kylian Mbappe je dosegel en zadetek in podal za odločilnega. Prejšnja ligaška derbija sta ponudila veliko zadetkov: Atletico je septembra lani doma zmagal s 5:2, Real pa je marca letos na Bernabeuu odgovoril s 3:2. Da bodo tudi tokrat padli vsaj štirje goli, je kvota 2,02. Ampak Oblak je v formi, na šestih tekmah je prejel prav toliko golov. Favorit je sicer Real (1,95, Atletico 3,45).

Jaka Bijol je zadnje tekme presedel na klopi. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

V serie A bo odmeval nocojšnji derbi med Romo in Interjem. Obe moštvi v 5. kolo vstopata brez izgubljene točke, Rimljani imajo razliko v golih 12:1, Milančani pa so s 13 doseženimi najučinkovitejša ekipa prvenstva. Na Olimpicu se bosta tako pomerili najboljša obramba in najboljši napad. Roma pod vodstvom Gian Piera Gasperinija je nazadnje v gosteh z 2:0 premagala Torino. Zasedba Cristiana Chivuja ima več napadalne širine, a je hkrati bolj ranljiva v obrambi. To se je pokazalo tudi ob zadnji zmagi s 5:3 proti Udineseju. Tudi stavnice ne vedo, na katero stran bi se obrnile – Roma 2,65, remi 3,35, Inter 2,55.

Velodrome pričakuje Parižane. FOTO: Alexandre Dimou/Reuters

Derbi juga in severa

Marseille in Paris Saint-Germain bosta jutri na štadionu Velodrome obnovila največje rivalstvo v francoskem nogometu, derbi severa in juga. Prvi Le Classique sezone moštvi pričakujeta po precej neprepričljivem začetku prvenstva. PSG ima po štirih krogih dve točki prednosti, a Marseille je nanizal tri prvenstvene poraze. Pritisk je še posebej velik na gostiteljih. Marseille je v četrtek v evropski ligi doživel visok poraz z 1:4 pri Bešiktašu in tako nadaljeval niz slabših rezultatov tik pred največjim domačim obračunom sezone.

Navijači Rome vedno priredijo imenitno vzdušje na Olmpicu. FOTO: Claudia Greco/Reuters

PSG v Marseille prihaja v boljšem razpoloženju. Parižani so v ligi prvakov s 6:1 premagali Slovan Bratislavo, nato pa v francoskem prvenstvu z 1:0 slavili še pri Brestu. Kljub temu tudi začetek ekipe Luisa Enriqueja v ligue 1 ni bil prepričljiv: na prvih štirih tekmah je zbrala pet točk, ob eni zmagi, dveh remijih in porazu proti Monacu. Marseille lahko nekaj samozavesti črpa iz lanskega domačega klasika, ko je PSG premagal z 1:0 in končal 14-letno čakanje na prvenstveno zmago proti velikemu tekmecu na Velodromu. Parižani so pozneje odgovorili odločno, med drugim s februarsko zmago s 5:0.