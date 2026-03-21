Nogomet

Za konec poslastici v Londonu in Madridu, kdo se bo veselil?

Konec tedna v najmočnejših ligah prinaša nedeljska spektakla, Arsenal in Manchester City za pokal, Real in Atletico za primat v mestu.
Konec septembra lani je Atletico premagal Real Madrid kar s 5:2. FOTO: Susana Vera/Reuters
Peter Zalokar
21. 3. 2026 | 10:16
21. 3. 2026 | 10:47
Benjamin Šeško je tekmo z Bournemouthom odigral sinoči, igral je od 71. minute in končalo se je z 2:2. Jaka Bijol bo drevi proti Brentfordu želel z Leedsom narediti še en velik korak o obstanku v premier league, vikend na evropskih zelenicah pa je najboljše prihranil za konec. Na Wembleyju se bosta v nedeljo za prvo lovoriko v sezoni, finalu ligaškega pokala, pomerila Arsenal in Manchester City, večer pa bo zaokrožil madridski derbi med Realom in Atleticom, bržčas brez slovenskega kapetana Jana Oblaka.

Stavite na svojega favorita v tujih prvenstvih. Vsebino omogočajo E-stave. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.


Manchester City je ob najslabšem trenutku zapustila forma in lahko se zgodi, da bo že drugo sezono zapored ostal brez lovorike, kar se mu pod Pepom Guardiolo še ni zgodilo. V ligi prvakov je bil nekonkurenčen Real Madridu (skupaj 1:5), popušča tudi v angleškem prvenstvu, kjer je po dveh remijih proti Nottingham Forestu in West Hamu za Arsenalom zaostal že za devet točk (s tekmo manj).

Rdeči vragi ob dve točki, Benjamin Šeško ni imel sreče

V četrtfinalu pokala FA ga 4. aprila čaka derbi z Liverpoolom, jutri pa z najbolj vročo ekipo na otoku iz severnega Londona. Arsenal je favorit, na slovenski stavnici je kvota za njegovo zmago 2,30, na Cityjevo 3,95.

Ligaški pokal so uvedli leta 1960 in velja za veliko manj čislano lovoriko kot pokal FA, ki je nastal leta 1871. Največkrat, desetkrat, ga je osvojil Liverpool, za njim je Manchester City, ki je slavil osemkrat, nazadnje v sezoni 2020/21. Arsenal ima v vitrini le dva ligaška pokala, iz let 1987 in 1993.

Mikel Arteta in Pep Guardiola bosta imela španski trenerski dvoboj. FOTO: Oli Scarff/AFP
Ekipa Mikela Artete je v odlični formi, poraza ne pozna od 24. januarja, ko je doma klonila z Manchester Unitedom, v osmini finala je zanesljivo izločila Bayer Leverkusen, v četrtfinalu bo velik favorit proti Sportingu. Arteta bo imel nekaj dilem, koga uvrstiti v začetno enajsterico, še najbolj je odprto vprašanje izpostavljenega napadalca, za to mesto kandidirajo Viktor Gyökeres, Kai Havertz in nekdanji Cityjev napadalec Gabriel Jesus.

Guardiola ima veliko več skrbi, povezane so s formo in iskanjem idealne enajsterice. Marc Guehi nima pravice nastopa, Joško Guardiol pa je poškodovan. »Užitek bo igrati proti najboljši ekipi v Angliji in po mnogih kazalcih tudi v Evropi. To bo pravi preizkus za nekatere igralce,« je tekmecem polaskal Guardiola, ki je na zadnjih petih tekmah zmagal le enkrat, v pokalu FA z Newcastlom.

ligaških pokalov ima Manchester City, Arsenal le dva.

Bo Oblak nared?

Čustva bodo še bolj razgreta v Madridu, kjer se bosta udarila Real in Atletico. Slovenski vratar Oblak si je 13. marca na treningu nategnil stegensko mišico in je izpustil povratno tekmo osmine finala lige prvakov proti Tottenhamu. To je bilo prvič po devetih letih, da Škofjeločan ni branil v ligi prvakov. Vprašanje, ali mu bo po devetih dneh zdravniška služba prižgala zeleno luč. Atletico je zanesljivo na tretjem mestu v la ligi, za Realom zaostaja za devet točk, za Barcelono 13.

Barcelona bo Atleticov naslednji tekmec v ligi prvakov in se mu bo želela maščevati za izpad iz kraljevskega pokala, toda jasno je, da bodo Katalonci tokrat držali pesti za ekipo Diega Simeoneja. Ta je Realu septembra lani prizadejal najvišji poraz v sezoni, na Metropolitanu je bilo 5:2. Se bo moštvo Alvara Arbeloe, v katerega se je vrnil Kylian Mbappe, maščevalo atletom? Stavnice menijo tako, kvota na zmago belih je 1,95, na Atletico 3,5. Da bo dal Mbappe gol, je 1,54.

  

 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Drama v Bornemouthu

Rdeči vragi ob dve točki, Benjamin Šeško ni imel sreče

V 31. kolu angleškega nogometnega prvenstva je bil Manchester United dvakrat v vodstvu, a na koncu je z igralcem manj krčevito branil točko (2:2).
20. 3. 2026 | 23:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester

Benjamin Šeško prejel veliko priznanje, navijači mu zaupajo

Slovenski napadalec je dobil posebno nagrado, ki jo na Otoku vsak mesec podeli združenje nogometnih navijačev. Jutri ga čaka tekma z Bournemouthom.
19. 3. 2026 | 12:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Anglija

Pred Šeškom po učinkovitosti samo dva

Če bi upoštevali samo tekme Manchester Uniteda, odkar ga vodi Michael Carrick, Benjaminu Šešku ni para.
Peter Zalokar 17. 3. 2026 | 11:10
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Jan Oblak ostal edini v evropski pomladi

V evropski ligi se je od tekmovanja s Panathinaikosom poslovil Adam Gnezda Čerin, v konferenčni ligi pa Dejan Petrović z Rijeko in Danijel Šturm z Olomoucem.
19. 3. 2026 | 23:06
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Liverpool se je oddolžil Turkom, rekordni večer Lewandowskega

Nogometaši Barcelone so s 7:2 premagali Newcastle in se uvrstili v četrtfinale LP. Napredovali so tudi Bayern, Liverpool in Atletico Madrid Jana Oblaka.
18. 3. 2026 | 21:03
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Misija nemogoče 2. del

Atleticov obrambni branik Jan Oblak ostal v Madridu, Tottenham zavohal kri

Drevi drugo dejanje povratnih tekem osmine finala v ligi prvakov. Slovenski vratar bo najbrž izpustil še nedeljski mestni derbi z Realom.
Gorazd Nejedly 18. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Tuji
Novice  |  Svet
Globalno

Ameriška hegemonija se ruši pred našimi očmi, moč ZDA se sesuva

Osem desetletij je bil sistem zavezništva strateška prednost in pomembnejši od surove vojaške moči. ZDA noben tekmec ni bil kos.
Project Syndicate 20. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Nova ovadba

Žugelj odnašal dokumentacijo, označeno s 'tajno', in jo prenašal čez mejo

Ovadba trdi, da so uslužbenci urada za preprečevanje pranja denarja zavestno ravnali v nasprotju z zakoni in varovanjem osebnih podatkov.
Tomica Šuljić 20. 3. 2026 | 09:49
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Nika Vodan si je v Vikersundu uresničila veliko željo: preletela je svojega moža

V kvalifikacijah za jutrišnjo tekmo smučarskih skakalk za svetovni pokal na norveški »pošasti« so bile najboljše tri Norvežanke.
Miha Šimnovec 20. 3. 2026 | 09:33
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Nacionalna izdaja je DNK desnice

Janševa SDS skozi desetletja pojem domoljubja gradi izjemno fleksibilno, kar enako fleksibilni volivci nagrajujejo.
Mojca Pišek 20. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
2. 3. 2026 | 07:42
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Obratovalni zastoji

S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

V pričakovanju naslednjega preboja

Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
Preberite več

Več iz teme

Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Rusija in Ukrajina ponoči izvedli napade z droni

Državi nadaljujeta medsebojne napade, medtem ko so mirovna pogajanja zaradi osredotočenosti ZDA na vojno proti Iranu zastala.
21. 3. 2026 | 12:49
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Tuja prvenstva

Za konec poslastici v Londonu in Madridu, kdo se bo veselil?

Konec tedna v najmočnejših ligah prinaša nedeljska spektakla, Arsenal in Manchester City za pokal, Real in Atletico za primat v mestu.
Peter Zalokar 21. 3. 2026 | 10:16
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Tretje mesto

Niki Prevc se je po odlični prvi seriji v finalu popolnoma zalomilo

Vodilna po prvi seriji z 224,0 m dolgim poletom je v finalni pristala pri 204,5 m in zdrsnila na tretje mesto.
21. 3. 2026 | 10:09
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Mejnik

Colorado Avalanche kot prvi do 100 točk in do vstopnice za končnico

Za ekipo bo to boj za četrti Stanleyjev pokal v zgodovini in za prvega po letu 2022.
21. 3. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volilni molk

Do 9. ure štiri obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka

Opolnoči se je pred parlamentarnimi volitvami uradno zaključila volilna kampanja.
21. 3. 2026 | 09:58
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Tretje mesto

Niki Prevc se je po odlični prvi seriji v finalu popolnoma zalomilo

Vodilna po prvi seriji z 224,0 m dolgim poletom je v finalni pristala pri 204,5 m in zdrsnila na tretje mesto.
21. 3. 2026 | 10:09
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Mejnik

Colorado Avalanche kot prvi do 100 točk in do vstopnice za končnico

Za ekipo bo to boj za četrti Stanleyjev pokal v zgodovini in za prvega po letu 2022.
21. 3. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volilni molk

Do 9. ure štiri obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka

Opolnoči se je pred parlamentarnimi volitvami uradno zaključila volilna kampanja.
21. 3. 2026 | 09:58
Preberite več
