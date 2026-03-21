Za konec poslastici v Londonu in Madridu, kdo se bo veselil?

Benjamin Šeško je tekmo z Bournemouthom odigral sinoči, igral je od 71. minute in končalo se je z 2:2. Jaka Bijol bo drevi proti Brentfordu želel z Leedsom narediti še en velik korak o obstanku v premier league, vikend na evropskih zelenicah pa je najboljše prihranil za konec. Na Wembleyju se bosta v nedeljo za prvo lovoriko v sezoni, finalu ligaškega pokala, pomerila Arsenal in Manchester City, večer pa bo zaokrožil madridski derbi med Realom in Atleticom, bržčas brez slovenskega kapetana Jana Oblaka.



Manchester City je ob najslabšem trenutku zapustila forma in lahko se zgodi, da bo že drugo sezono zapored ostal brez lovorike, kar se mu podše ni zgodilo. V ligi prvakov je bil nekonkurenčen Real Madridu (skupaj 1:5), popušča tudi v angleškem prvenstvu, kjer je po dveh remijih proti Nottingham Forestu in West Hamu za Arsenalom zaostal že za devet točk (s tekmo manj).

V četrtfinalu pokala FA ga 4. aprila čaka derbi z Liverpoolom, jutri pa z najbolj vročo ekipo na otoku iz severnega Londona. Arsenal je favorit, na slovenski stavnici je kvota za njegovo zmago 2,30, na Cityjevo 3,95.

KonecTednaNaTujem2103

Ligaški pokal so uvedli leta 1960 in velja za veliko manj čislano lovoriko kot pokal FA, ki je nastal leta 1871. Največkrat, desetkrat, ga je osvojil Liverpool, za njim je Manchester City, ki je slavil osemkrat, nazadnje v sezoni 2020/21. Arsenal ima v vitrini le dva ligaška pokala, iz let 1987 in 1993.

Mikel Arteta in Pep Guardiola bosta imela španski trenerski dvoboj. FOTO: Oli Scarff/AFP

Ekipa Mikela Artete je v odlični formi, poraza ne pozna od 24. januarja, ko je doma klonila z Manchester Unitedom, v osmini finala je zanesljivo izločila Bayer Leverkusen, v četrtfinalu bo velik favorit proti Sportingu. Arteta bo imel nekaj dilem, koga uvrstiti v začetno enajsterico, še najbolj je odprto vprašanje izpostavljenega napadalca, za to mesto kandidirajo Viktor Gyökeres, Kai Havertz in nekdanji Cityjev napadalec Gabriel Jesus.

Guardiola ima veliko več skrbi, povezane so s formo in iskanjem idealne enajsterice. Marc Guehi nima pravice nastopa, Joško Guardiol pa je poškodovan. »Užitek bo igrati proti najboljši ekipi v Angliji in po mnogih kazalcih tudi v Evropi. To bo pravi preizkus za nekatere igralce,« je tekmecem polaskal Guardiola, ki je na zadnjih petih tekmah zmagal le enkrat, v pokalu FA z Newcastlom.

Bo Oblak nared?

Čustva bodo še bolj razgreta v Madridu, kjer se bosta udarila Real in Atletico. Slovenski vratar Oblak si je 13. marca na treningu nategnil stegensko mišico in je izpustil povratno tekmo osmine finala lige prvakov proti Tottenhamu. To je bilo prvič po devetih letih, da Škofjeločan ni branil v ligi prvakov. Vprašanje, ali mu bo po devetih dneh zdravniška služba prižgala zeleno luč. Atletico je zanesljivo na tretjem mestu v la ligi, za Realom zaostaja za devet točk, za Barcelono 13.

Barcelona bo Atleticov naslednji tekmec v ligi prvakov in se mu bo želela maščevati za izpad iz kraljevskega pokala, toda jasno je, da bodo Katalonci tokrat držali pesti za ekipo Diega Simeoneja. Ta je Realu septembra lani prizadejal najvišji poraz v sezoni, na Metropolitanu je bilo 5:2. Se bo moštvo Alvara Arbeloe, v katerega se je vrnil Kylian Mbappe, maščevalo atletom? Stavnice menijo tako, kvota na zmago belih je 1,95, na Atletico 3,5. Da bo dal Mbappe gol, je 1,54.