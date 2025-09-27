Atletico željan maščevanja; bo Oblak ustavil Realov nalet, bo Šeško zadel?

Čas je, da Benjamin Šeško prekine strelsko sušo in se začne njegova krivulja vzpenjati navzgor. Priložnost bo imel danes, ko bo Manchester United odprl 6. kolo premier league pri Brentfordu. Ruben Amorim želi graditi na zmagi s Chelseajem in kritike zoper njega bi se še dodatno polegle, če bi 22-letni Radečan začel zadevati.

Največ pozornosti v najmočnejših evropskih ligah pa bo ta konec tedna namenjene madridskemu derbiju med Atleticom in Realom, na katerem ne bo manjkalo vroče krvi. Lahko Jan Oblak konča popoln štart Xabija Alonsa na Realovi klopi?



upa, da bo začel prvo prvoligaško tekmo, ko bo Leeds gostil Bournemouth, Udinesebo igral pri Sassuolu in nesojeni reprezentantbo želel nadaljevati dobre predstave, ko bo Dinamo jutri pričakal Slaven Belupo.

Kot napovedujejo strokovnjaki, naj bi Amorim začel z udarno napadalno trojko Šeško-Bryan Mbeumo-Matheus Cunha, za katero je United poleti odštel 230 milijonov evrov, a se še ni ujela. Na stavnici je kvota, da bo Šeško strelec, 2,17.

Konec Tedna Na Tujem

Seveda bo najbolj na očeh El Derbi Madrileño, ki bo še posebej začinjen, ker je Diego Simeone že pod precejšnjim pritiskom ter zlasti zato, ker je še svež spomin na marčevsko osmino finala lige prvakov, ko je Real izločil Atletico po sporni razveljavitvi enajstmetrovke Juliana Alvareza pri izvajanju kazenskih strelov.

7 golov je že v tej sezoni dosegel Kylian Mbappe.

Rdeče-beli so se še tedne jezili zaradi incidenta, ker so Alvarezu dosodili dvojni dotik žoge, in si od takrat niso nikoli povsem opomogli. »Počutimo se ogorčene, oskrunjene ... To ni bila le še ena enajstmetrovka, bila je enajstmetrovka, ki bi nas popeljala v četrtfinale. Jezen sem, iskreno jezen,« je Simeone dejal še nedavno.

Benjamin Šeško čaka na prvi gol v Angliji. Foto Peter Powell/Reuters

Prav tedaj nesrečni Alvarez pa prihaja v odlični formi, saj je na zadnji tekmi dosegel hat-trick za težko prigarano zmago proti Rayu Vallecanu. Se bo Argentinec oddolžil največjim rivalom? Na stavnici je kvota, da bo dosegel vsaj en gol, 2,4. Toda Realu gre vseeno vloga rahlega favorita (2,30 proti 2,85). Morda bi kazalo poskusiti, da bo sodnik Javier Alberola Rojas pokazal več kot pet kartonov (1,9).

Julian Alvarez je nazadnje dosegel tri gole. FOTO: Javier Soriano/AFP

Atletico ni dobro štartal v sezono in ima že devet točk zaostanka za Realom in sedem za Barcelono, če bodo Rojiblancos izgubili, bo tudi boj za naslov že praktično izgubljen, Simeoneju pa bi se stolček zatresel najbolj od leta 2011, ko je prevzel ekipo.

»Čaka nas res zahtevna tekma proti moštvu, ki je doslej vselej zmagalo,« se zaveda vročekrvni Argentinec, ki je bil izključen na prvi tekmi lige prvakov v Liverpoolu. Od leta 2021, ko je Atletico osvojil la ligo, je precej popustil in tudi zato letos za okrepitve porabil 175 milijonov evrov.

Kylian Mbappe je vroč. FOTO: Pablo Morano/Reuters

»Ekipa mora doseči raven, ko se bo lahko enakovredno merila za lovorike,« je pred sezono govoril Simeone, ki je hvalil rojaka Alvareza: »Julian je najboljši igralec, ki ga imamo. Paziti moramo nanj, da bo ostal še mnogo let pri Atleticu. Pomagati nam mora in mi moramo pomagati njemu, da postane še boljši, kot je trenutno. Vsakič, ko zadene, naredi razliko.«

Njegov kolega Xabi Alonso, ki je zamenjal Carla Ancelottija, lahko izenači rekord Vanderleia Luxemburga, ki je dobil sedem tekem zapored na začetku sezone 2005/06. Glavno orožje ima v Kylianu Mbappeju, ta s sedmimi zadetki vodi na lestvici strelcev.