Bodo topničarji zdržali ritem, bo City vpisal osmico? Bo Bijol spet zadel?

Med najboljšimi ligami v Evropi sta najbolj izenačeni angleška premier league in italijanska serie A. Prav na Apeninskem polotoku in britanskem otoku bodo aktivni do konca leta in ljubitelji nogometa tudi v teh prazničnih dneh ne bodo prikrajšani za dramo na zelenicah.

V Angliji sta se sinoči v edini tekmi na t. i. boxing day pomerila Manchester United in Newcastle, kluba, ki sta si želela Benjamina Šeška, naposled se je slovenski zvezdnik odločil za rdeče vrage. Nocoj bo sedem tekem, vodilni Arsenal, ki je v torek po pravi srhljivki z enajstmetrovkami (8:7) odpravil Crystal Palace v četrtfinalu ligaškega pokala, bo gostil Brighton, prvi zasledovalec Manchester City, ki je na krilih sedmih zaporednih zmag v vseh tekmovanjih, pa bo gost pri nevarnem Nottingham Forestu.

Izbor Tekem Do Novega Leta

Ekipa Pepa Guardiole zaostaja samo dve točki za topničarji iz Londona, ki imajo težak razpored, po tekmi z Brightonom bodo varovanci Mikela Artete igrali z Aston Villo, potem gostovali pri Bournemouthu in 8. januarja gostili branilca naslova Liverpool.

Španska stroka vlada

Slednji bo brez nekaterih igralcev, Mohameda Salaha, ki je na afriškem prvenstvu z Egiptom, poškodovanih Alexandra Isaka in Codyja Gakpoja ter kaznovanega Dominika Szoboszlaija danes gostil zadnjeuvrščeni in praktično odpisani Wolverhampton. Za derbi kola lahko sicer označimo dvoboj med Chelseajem in Aston Villo, ekip na mestih številka tri in štiri.

Zanimivo, prve tri ekipe na lestvici vodijo španski trenerji, Villa pod vodstvom Unaija Emerija, je tretja z zgolj tremi točkami zaostanka za Arsenalom in kar sedmimi prednosti pred Chelseajem in Liverpoolom.

Jaka Bijol se je uveljavil z začetni enajsterici Leedsa. FOTO: Craig Brough/Reuters

Vse bolje gre tudi povratniku med prvoligaše Leedsu, kjer se je že zelo uveljavil slovenski reprezentančni branilec Jaka Bijol. Ekipa nemškega stratega Daniela Farkeja bo v nedeljo igrala pri hitu sezone Sunderlandu, ki so mu napovedovali ekspresno vrnitev v championship, zdaj pa celo zaseda šesto mesto. Bijol je doslej dosegel en gol in bo želel dodati še kakšnega.

Londonski derbi bosta odigrala Crystal Palace in Tottenham.

Po dnevu premora se bo akcija nadaljevala, v torek bo omenjena tekma Arsenala pri Aston Villi, Benjamin Šeško pa se bo želel vpisati med strelce, ko bo Manchester United gostil Wolverhampton. Na novega leta dan pa bo Bijolov Leeds gostoval na slovitem Anfieldu.

Mikel Arteta želi Arsenalu prinesti prvi naslov po letu 2004. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Težak izziv za Inter

Na približno polovici sezone je še bolj napeto v Italiji, kjer je kar pet moštev v štirih točkah in morda bodo zadnje letošnje tekme dale namig, ali bo Napoli ubranil scudetto, ali ga bo kdo nasledil. Neapeljčani, ki so v ponedeljek osvojili italijanski superpokal v Savdski Arabiji z zmago proti Bologni, so ta čas tretji na lestvici z dvema točkama zaostanka za Interjem. Jutri bodo igralci Antonia Conteja gostovali pri Cremoneseju.

4 točke delijo vodilni Inter in petouvrščeni Juventus v serie A.

Pred tem bo drugouvrščeni Milan v času nedeljskega kosila gostil Verono, njegov mestni tekmec Inter pa čaka težak izziv v bližnjem Bergamu pri Atalanti, ki na devetem mestu lovi priključek k mestom, ki prinašajo evropske vstopnice. Ekipi mladega trenerja Raffaeleja Palladina gre sicer precej bolje v ligi prvakov, kjer zaseda peto mesto in se ji pred januarskima tekmama obeta neposredna uvrstitev v osmino finala.

Lautaro Martinez je eden glavnih adutov Interja. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Atalanto je pred tem devet let vodil Gian Piero Gasperini, ki je letos poleti prevzel Romo in jo povzdignil med kandidate za naslov. Rimljani so sicer po sijajnem začetku popustili in dobili samo eno od zadnjih štirih tekem, na zmagovite tirnice pa se bodo želeli vrniti v ponedeljek, ko bodo pričakali šibko Genoo.

Zadnji poraz je Romi zadal Juventus, ki bo hotel že danes zmagati v Pisi in se vsaj začasno zavihteti na drugo mesto.