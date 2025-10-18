Bo Šeško zadel tudi na slovitem Anfieldu? Lahko Borussia konča bavarski niz?

Ligaške tekme po reprezentančnem premoru običajno prinesejo več presenetljivih izidov kot sicer in paradna slovenska legionarja nova izziva pričakujeta iz različnih izhodišč. Atletico Madrid z Janom Oblakom bo želel upravičiti vlogo favorita, ko bo nocoj gostil Osasuno, Manchester United z Benjaminom Šeškom pa bo jutri skušal uprizoriti šok na Anfieldu. Bo Šeško zadel še na tretji zaporedni tekmi rdečih vragov? Tudi v Nemčiji odštevajo ure do največjega derbija, Bayern bo drevi gostil dortmundsko Borussio. Bo vroči Harry Kane znova zadel v polno?



Stavite na svojega favorita v derbijih tujih prvenstev.

Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

Liverpool je v zadnjem času neusmiljen do Manchester Uniteda. FOTO: Phil Noble/Reuters

Po slabem začetku je bil Atletico prerojen in nanizal tri zmage, tudi proti Real Madridu s 5:2, preden se mu je tik pred drugim ciklom kvalifikacij za SP zalomilo in je iztržil le točko pri Celti Vigo. Zdaj si bo želela ekipa Diega Simeoneja povrniti samozavest pred torkovim težkim gostovanjem pri Arsenalu v ligi prvakov.

Oblak na dveh tekmah Slovenije proti Kosovu in Švici ni prejel zadetka, a se ga tudi ni veselil. Šeško ni dobil uporabnih žog in se jih nadeja, ko bo jutri popoldne prvič občutil čar največjega angleškega derbija med 20-kratnimi prvaki.

konec tedna

Na Anfieldu je sicer že igral, v prejšnji sezoni je z Leipzigom izgubil z 0:1. Manchester United bo v vlogi avtsajderja, na stavnici je kvota na zmago kar 4,8. Zgodovina ne govori v njegov prid, Liverpool je na zadnjih 14 tekmah le enkrat izgubil proti Unitedu, pa še to na Old Traffordu.

Toda rdeči pod vodstvom Arneja Slota so po sijajnem štartu nanizali tri poraze (Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea) in vodstvo na lestvici prepustili Arsenalu. United je nazadnje premagal Sunderland z 2:0. Šeško, ki se sprva ni dobro znašel v Angliji, se prebuja, zadel je na dveh zaporednih tekmah, če bi mu uspelo tudi v Liverpoolu, bi bilo sanjsko in bi lahko rešil službo trenerju Rubenu Amorimu.

Jan Oblak računa na zmago proti Osasuni. FOTO: AFP

Branilci naslova so za okrepitve porabili skoraj pol milijarde evrov, toda Alexander Isak, Florian Wirtz in drugi novinci se še niso vklopili v sistem. Zmaga bi lahko nakazala nov vzpon. United je nazadnje na Anfieldu zmagal leta 2016, najbolj boleč je bil poraz z 0:7 leta 2023. Takrat je dvakrat zadel Mohamed Salah, ki je bil strelec na desetih od zadnjih desetih derbijev sosedov z reke Mersey. Bo Egipčan tudi tokrat strelec?

18 golov je v tej sezoni za Bayern dosegel Harry Kane.

Dvoboj neporaženih

Že danes bo v Nemčiji Der Klassiker med prvakom in vodilnim Bayernom in največjo tekmico Borussio iz Dortmunda. Oba kluba sta v vrhunski formi in brez poraza. Bavarci so dobili vseh šest tekem, Porurci imajo štiri zmage in dva neodločena izida. Bayern je prav zastrašujoč, v vseh tekmovanjih je odigral 10 tekem, vseh 10 dobil, razliko v golih ima 36:7. Kane je v življenjski formi, zadel je tudi dvakrat za Anglijo, ki se je v Latviji kot prva iz Evrope uvrstila na SP. Za Bayern je Anglež dosegel 18 golov, torej polovico.

Serhou Guirassy ohranja strelsko formo. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Tekma bo posebej čustvena za Nika Kovača, zdaj trenerja Borussie, ki je z Bayernom osvojil dva naslova, v tretji sezoni pa bil odpuščen. »Vidimo, v kakšni formi je Bayern. Če bomo preveč previdni, bo nevarno. Samo branjenje nam ne bo prineslo ničesar. Mi moramo narekovati ritem, biti moramo pogumni,« pravi Hrvat. Lani marca je Borussia na Allianz Areni zmagala z 2:0 in iz tega lahko črpa optimizem. Pa tudi iz forme, ki jo še naprej kaže Serhou Guirassy, ki samo enkrat na zadnjih osmih tekmah ni bil med strelci ali podajalci.