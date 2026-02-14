  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Bo Real skočil na vrh, bo stara dama končala Interjev niz?

Konec tedna za mnoge ekipe generalke pred izzivom v ligi prvakov. Oblakov Atletico z mestnim tekmecem z dna lestvice. V Angliji pokalne tekme z Jako Bijolom.
Septembra lani je Juventus s 4:3 premagal Inter. FOTO: Alberto Lingria/Reuters
Galerija
Septembra lani je Juventus s 4:3 premagal Inter. FOTO: Alberto Lingria/Reuters
Peter Zalokar
14. 2. 2026 | 05:00
4:31
A+A-

Ogromen šok je doživela Barcelona, ko je na prvi četrtfinalni tekmi kraljevega pokala izgubila pri Atleticu z 0:4. Njeni tekmeci upajo, da bo pustil globoke posledice na samozavest ekipe Hansija Flicka, ki si bo rane celila v ponedeljek v katalonskem derbiju z Girono. Real Madrid in Atletico Jana Oblaka bosta pred tem želela z zmagama še dodatno pritisniti na branilce vseh lovorik v Španiji.

Stavite na svojega favorita v tujih prvenstvih. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.


Napeto je tudi v Italiji, kjer bo v ospredju derby d'Italia med Interjem in Juventusom. Vsi razen navijačev črno-modrih si obetajo zmago stare dame, ki bi spet začinila boj za scudetto. V Angliji je konec tedna namenjen pokalu FA, iz katerega je Manchester United Benjamina Šeška že izpadel.

KonecTedna_13226
KonecTedna_13226

Atletico je brez kapetana Oblaka v četrtek že v prvem polčasu napolnil mrežo Barcelone (Garcia avtogol, Griezmann, Lookman, Alvarez). »Imamo mlado ekipo, ampak to ni izgovor. Nismo delovali kot ekipa, dobili samo lekcijo. Včasih je prav, da se to zgodi v pravem trenutku. Upam, da je bil pravi trenutek,« je po tekmi razmišljal Flick, ki je doživel najvišji poraz, odkar je trener Barcelone. Ta ima v la ligi le točko prednosti pred Real Madridom, ki bi lahko z nocojšnjo zmago proti Real Sociedadu vsaj začasno skočil na vrh lestvice.

Atletico na tretjem mestu že precej zaostaja (13 oz. 12 točk) in lahko samo upa, da bosta favorita močno popustila, hkrati pa bo želel nadaljevati zmagoviti niz, ko bo jutri gostoval pri mestnem tekmecu Rayu Vallecanu, ki se krčevito bori za obstanek.

Jaka Bijol bo z Leedsom gostoval v Birminghamu. FOTO: Chris Radburn/Reuters
Jaka Bijol bo z Leedsom gostoval v Birminghamu. FOTO: Chris Radburn/Reuters

Trener Diego Simeone želi ohraniti »moment«, saj ga že prihodnji teden čaka težko gostovanje pri Clubu Brugge v play-offu lige prvakov. »Čutili smo neverjetno energijo s tribun Metropolitana. Ta tekma bo šla v zgodovino ne glede na končen razplet. Naši navijači si zaslužijo takšne tekme, takšne zmage. Na najboljši način smo se jim zahvalili za podporo,« je bil navdušen Simeone, trener z najdaljšim stažem v petih najmočnejših ligah, če odštejemo Franka Schmidta, trenerja nemškega Heiderheima od leta 2007.

Potencialno še težje delo kot Atletico v torek čaka Real Madrid. Gost bo pri staremu znancu Joseju Mourinhu in njegovi Benfici, ki mu je vzela mero na zadnji tekmi rednega dela. Generalka za ekipo (začasnega) trenerja Alvara Arbeloo bo zelo primerna, Real Sociedad se namreč bori za evropske vstopnice in ne bo zlepa položil orožja.

Jan Oblak se vrača med vratnici Atletica. FOTO: John Thys/AFP
Jan Oblak se vrača med vratnici Atletica. FOTO: John Thys/AFP

V Angliji bodo tekme pokala FA, ni pričakovati, da bi lahko spodrsnilo Manchester Cityju, Liverpoolu ali Arsenalu, derbi bo med Aston Villo in Newcastlom, Leeds, h kateremu se je po krajši odsotnosti uspešno vrnil Jaka Bijol (2:2 pri Chelseaju), bo gostoval pri drugoligašu Birminghamu.

Nismo delovali kot ekipa, dobili samo lekcijo. Včasih je prav, da se to zgodi v pravem trenutku.

Hansi Flick

Vroče v Milanu in Neaplju

V Italiji mnogi držijo pesti za spodrsljaj Interja, ki si je nabral že precejšnjo prednost pred zasledovalci. Moštvo Cristiana Chivuja je v nizu petih zmag v serie A, v kateri je dobilo 11 od zadnjih 12 tekem. Med lovce sodi tudi Juventus, ki ga v torek čaka vroče gostovanje pri Galatasarayu, Interju pa se obeta mrzlo pri norveški ekipi Bodø/Glimt. Če bi Luciano Spalletti končal Interjev niz 12 tekem brez poraza v Italiji (v ligi prvakov je klonil z Arsenalom), bi naredil uslugo ne samo sebi v boju za ligo prvakov, temveč tudi Milanu, Napoliju in Romi. Slednja bosta odigrala zadnjo tekmo kola in na štadionu Diega Maradone se obeta zares peklensko vzdušje.

Hansi Flick računa na dober odziv po polomu v Madridu. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
Hansi Flick računa na dober odziv po polomu v Madridu. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

  

   

 

Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Naložba v kulturni razvoj, ki smo jo čakali desetletja

Zakaj potrebujemo Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti ter kaj od tega pričakujejo ustvarjalke in ustvarjalci?
Pia Prezelj 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Pustna sobota

Dober krof pri Berzu? Tradicionalen recept, izkušnje in dobra ekipa

V dneh pred pustom se vije pred slaščičarno Berzo na Vrhniki, ki je drugič osvojila naziv za naj krof Slovenije, dolga vrsta. Obiskali smo jih tudi mi.
Simona Bandur 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Naj se predvideni suhi zadrževalniki umaknejo iz DPN za Spodnjo Savinjsko dolino

Z ukrepi, ki jih predvideva DPN, se utemeljeno bojim, da bom imel vodo ne samo v kleti, ampak tudi v pritličju.
14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Strateški posvet o zdravstvu

Izboljšanje učinkovitosti ob hkratni varnosti pacientov

Največji izzivi v zdravstvu so organizacija, vodenje, merjenje kakovosti in nadzor.
Andreja Žibret 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
