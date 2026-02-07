  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Bo Carrick podkrepil hvalospeve Šešku? Bo United ugnal Tottenhamov urok?

V Angliji dva derbija, Manchester City na Anfieldu, prerojeni Manchester United bo proti Tottenhamu lovil četrto zaporedno zmago. Vroče v Franciji in Grčiji.
Benjamin Šeško je bil v nedeljo junak zmage Manchester Uniteda proti Fulhamu. FOTO: Phil Noble/Reuters
Benjamin Šeško je bil v nedeljo junak zmage Manchester Uniteda proti Fulhamu. FOTO: Phil Noble/Reuters
Peter Zalokar
7. 2. 2026 | 05:00
4:30
A+A-

V dveh olimpijskih tednih se bomo nagledali beline, zato bo konec tedna za oči blažilen tudi pogled na evropske nogometne zelenice. V Angliji bo največ pozornosti požela tekma med najboljšima kluboma zadnjih sezon Liverpoolom in Manchester Cityjem, v Franciji bo največji derbi med PSG in Marseillom in v Grčiji med atenskima velikanoma Olympiakosom in Panathinaikosom. V Sloveniji pa bomo z zanimanjem preverili, kako se bo proti Tottenhamu znašel Benjamin Šeško, junak zadnje zmage Manchester Uniteda proti Fulhamu.

Stavite na svojega favorita v tujih prvenstvih. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.


Carrick: Šeškov sprejem v slačilnici pove vse (FOTO, VIDEO)

Manchester United bo želel nanizati štiri zmage pod vodstvom novega trenerja Michaela Carricka, potem ko je premagal Manchester City (2:0), Arsenal (3:2) in Fulham (3:2). To bo ponovitev zadnjega finala evropske lige, v katerem je v Bilbau z 1:0 zmagal Tottenham in se uvrstil v ligo prvakov, United pa ostal brez Evrope. Tradicionalna tekmeca sta se nazadnje pomerila avgusta lani v Londonu, kjer je Matthijs de Ligt v 96. minuti gostom prinesel točko (2:2).

V rdečem delu Manchestra se je po dolgem času naselil optimizem, Carrick pa ne bi mogel bolje naslediti Rubena Amorima. United je resno v igri za vrnitev v ligo prvakov, ta čas je četrti v premier league, vendar ima le točko prednosti pred Chelseajem in dve pred Liverpoolom.

6

tekem že traja niz neporaženosti Tottenhama proti Manchester Unitedu.

Današnja zmaga bi pomenila, da bi že presegel lanskih 42 točk in imel še 13 tekem do konca sezone. Nazadnje so rdeči vragi zmagali štirikrat zapored februarja 2024, ko je bil trener Erik ten Hag. Toda Tottenham je v zadnjem času črna mačka za 20-kratne angleške, ki so na zadnjih šestih medsebojnih tekmah trikrat izgubili in trikrat igrali neodločeno.

Zanimivo bo videti, kakšno taktiko bosta postavila Carrick in Thomas Frank. Kadar je imel Manchester United posest žoge manjšo od tekmeca, ni izgubil niti ene od devetih tekem, dobil pa je vseh sedem, na katerih je imel posest manjšo kot 45 odstotkov. Toda kadar je imel žogo več v nogah, je na 15 tekmah zmagal le štirikrat. Tottenhamu gre zelo dobro v ligi prvakov, v kateri si je zagotovil osmino finala, toda v domačem prvenstvu mu ne steče, po remiju z Manchester Cityjem (2:2) je padel na 14. mesto le malo nad cono izpada.

Bruno Fernandes vodilni asistent

Carrick, ki ne more računati na poškodovana Patricka Dorguja in Matthijsa de Ligta, še ni postavil Šeška v začetno enajsterico, derbi s Cityjem je Slovenec presedel na klopi, proti Arsenalu je v igro vstopil v 81. minuti, proti Fulhamu v 74. Trener verjetno ne bo želel preveč posegati v zmagovito kombinacijo z napadalnim kvartetom, v katerem igrajo Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha in Patrick Mbeumo, toda morda ga bo zamikalo začeti s Šeškom, ki je v zadnjih sekundah s čudovitim golom prinesel zmago nad Fulhamom.

Carrick je bil poln pohval na račun 22-letnega Radečana in morda mu bo tudi z dejanji izkazal zaupanje. V tem primeru bi se na klop preselil eden od trojice Diallo, Cunha, Mbeumo. Kapetan Bruno Fernandes je kajpak nepogrešljiv, v sezoni je zbral že rekordnih 12 asistenc, nazadnje je bil podajalec Šešku. Ta je doslej za United dosegel pet golov, toliko kot Fernandes in Casemiro. Osem jih ima Mbeumo in šest Cunha, toda Kamerunec je začel 19 tekem, Brazilec 17, Slovenec pa le 11. Je čas, da spet začne kot osrednja »špica« v gledališču sanj?

  

 

tuja prvenstvanaši na tujemBenjamin ŠeškoJan Oblakšportne staveManchester Unitedpremier leagueManchester CityLiverpoolBruno Fernandesangleško prvenstvoPep GuardiolaSerie Ala ligaAtletico MadridReal MadridBarcelonaBayern

