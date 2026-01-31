  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    United tri v vrsto? Bo smola Dorguja prinesla srečo Šešku?

    Manchester United bo skušal proti Fulhamu potrditi podviga proti Manchester Cityju in Arsenalu. Jan Oblak v Valencii. Derbi severa in juga v Nemčiji.
    Benjamin Šeško (levo) se je veselil zadetka Matheusa Cunhe proti Arsenalu, jutri si obeta, da bo začel tekmo Manchester Uniteda proti Fulhamu. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
    Benjamin Šeško (levo) se je veselil zadetka Matheusa Cunhe proti Arsenalu, jutri si obeta, da bo začel tekmo Manchester Uniteda proti Fulhamu. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
    Peter Zalokar
    31. 1. 2026 | 05:00
    4:52
    Manchester United je pod Michaelom Carrickom zaživel. Z 2:0 je premagal mestnega tekmeca Manchester City, sledil je podvig pri vodilnem Arsenalu (3:2), toda pravi obraz se pokaže proti manjšim ekipam, zato bo zanimivo videti, kako se bodo rdeči vragi spopadli s pritiskom, ko bodo jutri gostili Fulham.

    Bo Benjamin Šeško, ki je na teh dveh tekmah igral le zadnjih 10 minut v Londonu, prepričal novega trenerja, da mu nameni večjo vlogo? Jaka Bijol bo zaradi poškodbe izpustil tekmo Leedsa z Arsenalom, Jan Oblak bo z Atleticom gostoval v Valencii pri Levanteju.

    Odkar je Old Trafford zapustil Ruben Amorim, se je slika povsem obrnila. United je nadigral ekipo Pepa Guardiole in nato še kot prvi v sezoni zmagal na Emirates, kjer so zadeli Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu in Matheus Cunha. Carrick, ki je bil 12 sezon član Manchester Uniteda (2006–18), je prvi trener, ki je začel z dvema zmagama proti ekipam z vrha lestvice po letu 2010.

    konec tedna na tujem 30.1.2026
    Rdeči vragi so zasedli četrto mesto, ki vodi v ligo prvakov. Tik za njimi sta Chelsea in Liverpool, ki sta se neposredno prebila v osmino finala lige prvakov, medtem ko se lahko United, ki ne igra v Evropi in je izpadel iz obeh angleških pokalov, osredotoča le na premier league. V njej je neporažen na šestih zaporednih tekmah.

    4

    gole je doslej v Angliji dosegel Benjamin Šeško.

    Manchester United je na zadnjih 11 tekmah dosegel vsaj gol. A zmago proti Arsenalu so drago plačali. Patrick Dorgu, ki se je iz branilca prelevil v napadalca, je dosegel enega od najlepših zadetkov v sezoni, zatem pa si je hudo poškodoval stegensko mišico in bo izpustil 10 tednov. Dančeva smola naj bi odprla vrata Šešku, ki ga pričakujejo v začetni postavi v konici napada. Bo Radečan dosegel peti gol v sezoni? Pred njim so ta čas Mbeumo z osmini ter Bruno Fernandes in Cunha s petimi?

    Jan Oblak bo gostoval pri Atleticu. FOTO: Vincent West/Reuters
    Arsenal ima štiri točke naskoka pred Manchester Cityjem in ga čaka težko gostovanje v Leedsu, kjer pa zaradi poškodbe stegenske mišice ne bo igral Jaka Bijol. Tudi City se bo moral zelo potruditi, če bo želel pri Tottenhamu osvojiti vse tri točke.

    Derbi pa bosta na Otoku nocoj odigrala Liverpool in Newcastle, ki sta zaznamovala poletno sago prestopnega roka. Naposled je Alexander Isak za rekordno vsoto prišel na Anfield, toda Šved si je zlomil nogo in bo na Anfieldu zgolj gledalec, »srake« pa stavijo na njegovega naslednika Nicka Woltemadeja. Gostje prihajajo k angleškim prvakom samozavestni po neodločenem izidu pri evropskih šampionih iz PSG.

    Arsenal ima štiri točke naskoka pred Manchester Cityjem in ga čaka težko gostovanje v Leedsu.

    Derbi severa in juga

    V Nemčiji bo največ oči uprtih v zgodovinsko največji derbi med Hamburgom in Bayernom, t. i. derbi severa in juga (Nord-Süd-Gipfel). HSV, šestkratni nemški prvak in evropski šampion iz leta 1983, se je vrnil v prvo bundesligo in mu dobro kaže v boju za obstanek, Bavarci pa so nazadnje doživeli šok, prvi poraz v sezoni, in to doma proti lokalnemu tekmecu Augsburgu.

    Jamal Musiala se je vrnil z zadetkom. FOTO: John Thys/AFP
    Njihova prednost pred Borussio Dortmund je še vedno velikih osem točk, trener Vincent Kompany pa se je razveselil vrnitve in zadetka dolgo odsotnega Jamala Musiale, ko je FCB v sredo v ligi prvakov premagal PSV. Omenimo, da slednjega jutri čaka derbi nizozemske lige proti Feyenoordu, pred katerim ima sicer kar 14 točk zaloge.

    V Španiji bo skušal vodilni trojček brez praske opraviti nalogo v 22. kolu, Barcelona ima točko naskoka pred Real Madridom, Katalonci bodo gostovali pri presenetljivem Elcheju (14. mesto), Real bo gostil mestnega tekmeca Rayo Vallecano, ki se bori za obstanek. Atletico, ki za Barcelono zaostaja za osem točk, bo favorit pri Levanteju in upal na spodrsljaj vodilnih. V Italiji najboljše v lovu na scudetto kaže Interju, zasledovalci z mestnim tekmecem Milanom na čelu pa upajo, da bo črno-modrim spodrsnilo pri bližnjem Cremoneseju.

    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    tuja prvenstvašportne staveBenjamin ŠeškoManchester Unitedpremier leagueArsenalManchester CityAtletico MadridJan OblakBayernReal MadridBarcelona

    Novice  |  Slovenija
    Prevozna revščina

    Revščina je tudi to, da človek nima javnega prevoza

    Več kot polovica prebivalcev Slovenije konec tedna in ob praznikih nima na voljo javnega potniškega prometa
    Simona Fajfar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Ko se pesmi požvižgajo na politične in nacionalne meje

    Aniada a Noar & Brina & Metod so nastopili v Klub Cankarjevega doma.
    Zdenko Matoz 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
