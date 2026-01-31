United tri v vrsto? Bo smola Dorguja prinesla srečo Šešku?

Manchester United je pod Michaelom Carrickom zaživel. Z 2:0 je premagal mestnega tekmeca Manchester City, sledil je podvig pri vodilnem Arsenalu (3:2), toda pravi obraz se pokaže proti manjšim ekipam, zato bo zanimivo videti, kako se bodo rdeči vragi spopadli s pritiskom, ko bodo jutri gostili Fulham.



bo zaradi poškodbe izpustil tekmo Leedsa z Arsenalom,bo z Atleticom gostoval v Valencii pri Levanteju.

Odkar je Old Trafford zapustil Ruben Amorim, se je slika povsem obrnila. United je nadigral ekipo Pepa Guardiole in nato še kot prvi v sezoni zmagal na Emirates, kjer so zadeli Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu in Matheus Cunha. Carrick, ki je bil 12 sezon član Manchester Uniteda (2006–18), je prvi trener, ki je začel z dvema zmagama proti ekipam z vrha lestvice po letu 2010.

konec tedna na tujem 30.1.2026

Rdeči vragi so zasedli četrto mesto, ki vodi v ligo prvakov. Tik za njimi sta Chelsea in Liverpool, ki sta se neposredno prebila v osmino finala lige prvakov, medtem ko se lahko United, ki ne igra v Evropi in je izpadel iz obeh angleških pokalov, osredotoča le na premier league. V njej je neporažen na šestih zaporednih tekmah.

4 gole je doslej v Angliji dosegel Benjamin Šeško.

Manchester United je na zadnjih 11 tekmah dosegel vsaj gol. A zmago proti Arsenalu so drago plačali. Patrick Dorgu, ki se je iz branilca prelevil v napadalca, je dosegel enega od najlepših zadetkov v sezoni, zatem pa si je hudo poškodoval stegensko mišico in bo izpustil 10 tednov. Dančeva smola naj bi odprla vrata Šešku, ki ga pričakujejo v začetni postavi v konici napada. Bo Radečan dosegel peti gol v sezoni? Pred njim so ta čas Mbeumo z osmini ter Bruno Fernandes in Cunha s petimi?

Jan Oblak bo gostoval pri Atleticu. FOTO: Vincent West/Reuters

Arsenal ima štiri točke naskoka pred Manchester Cityjem in ga čaka težko gostovanje v Leedsu, kjer pa zaradi poškodbe stegenske mišice ne bo igral Jaka Bijol. Tudi City se bo moral zelo potruditi, če bo želel pri Tottenhamu osvojiti vse tri točke.

Derbi pa bosta na Otoku nocoj odigrala Liverpool in Newcastle, ki sta zaznamovala poletno sago prestopnega roka. Naposled je Alexander Isak za rekordno vsoto prišel na Anfield, toda Šved si je zlomil nogo in bo na Anfieldu zgolj gledalec, »srake« pa stavijo na njegovega naslednika Nicka Woltemadeja. Gostje prihajajo k angleškim prvakom samozavestni po neodločenem izidu pri evropskih šampionih iz PSG.

Derbi severa in juga

V Nemčiji bo največ oči uprtih v zgodovinsko največji derbi med Hamburgom in Bayernom, t. i. derbi severa in juga (Nord-Süd-Gipfel). HSV, šestkratni nemški prvak in evropski šampion iz leta 1983, se je vrnil v prvo bundesligo in mu dobro kaže v boju za obstanek, Bavarci pa so nazadnje doživeli šok, prvi poraz v sezoni, in to doma proti lokalnemu tekmecu Augsburgu.

Jamal Musiala se je vrnil z zadetkom. FOTO: John Thys/AFP

Njihova prednost pred Borussio Dortmund je še vedno velikih osem točk, trener Vincent Kompany pa se je razveselil vrnitve in zadetka dolgo odsotnega Jamala Musiale, ko je FCB v sredo v ligi prvakov premagal PSV. Omenimo, da slednjega jutri čaka derbi nizozemske lige proti Feyenoordu, pred katerim ima sicer kar 14 točk zaloge.

V Španiji bo skušal vodilni trojček brez praske opraviti nalogo v 22. kolu, Barcelona ima točko naskoka pred Real Madridom, Katalonci bodo gostovali pri presenetljivem Elcheju (14. mesto), Real bo gostil mestnega tekmeca Rayo Vallecano, ki se bori za obstanek. Atletico, ki za Barcelono zaostaja za osem točk, bo favorit pri Levanteju in upal na spodrsljaj vodilnih. V Italiji najboljše v lovu na scudetto kaže Interju, zasledovalci z mestnim tekmecem Milanom na čelu pa upajo, da bo črno-modrim spodrsnilo pri bližnjem Cremoneseju.