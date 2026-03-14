Nogomet

Šeško bo prejel ikonično številko, bo še zasolil rane Aston Villi?

Manchester United bo v nedeljo gostil neposrednega tekmeca iz Birminghama, zmaga na široko odpira vrata lige prvakov. Konec tedna kot naročen za presenečenja.
Ob čvrsti obrambi Newcastla se Benjamin Šeško nazadnje ni naigral. FOTO: Lee Smith/Reuters
Peter Zalokar
14. 3. 2026 | 05:00
5:20
A+A-

Bo Jan Oblak ohranil mrežo nedotaknjeno in bo Atletico nadaljeval strelsko formo, ko bo danes gostil nevarni Getafe? Bo dobro odpočiti Benjamin Šeško spet zadel v polno, ko bo Manchester United jutri pričakal neposredne tekmece v boju za ligo prvakov iz tabora Aston Ville?

Konec tedna v najboljših nogometnih ligah v Evropi ne prinaša tradicionalnih derbijev, vendar bo vseeno zelo pester, mnoge ekipe so v hudem ritmu bojev na dveh frontah, domači in evropski. To so idealne okoliščine za presenečenja in lovilce kvot na stavnicah.

Na presenečenje računa Getafe, ki je v začetku meseca v gosteh premagal Real Madrid. Zdaj bi rad vzel mero še drugemu madridskemu tekmecu. Je na 9. mestu v la ligi in še vedno v boju za evropsko vstopnico. Trener Atletica Diego Simeone se bo moral pametno odločiti, komu od nosilcev igre nameniti počitek, saj ga sredi tedna čaka povratna tekma s Tottenhamom. Prednost 5:2 je lepa, vendar previdnost v Londonu ne bo odveč.

Podobno velja za Real Madrid, ki je s 3:0 odpravil Manchester City, vendar je Pep Guardiola že napovedal boj do zadnje kaplje znoja na revanši, zato bo Alvaro Arbeloa moral premešati enajsterico, ki bo nocoj gostila Elche. Gostje so tik nad območjem izpada in vsaka točka bi bila zanje vredna zlata.

Barcelona, ki ima štiri točke prednosti pred Realom, pa bo želela brez prask preskočiti Sevillo, preden bo pričakala Newcastle, s katerim se je v Angliji razšla z 1:1, potem ko je bila precej v podrejenem položaju.

Inter in Bayern bosta želela tekmecem sporočiti, da jima nič ne more preprečiti osvojitve naslova. Inter ima pred tekmo z Atalanto sedem točk več kot Milan, pred katerim je derbi z Laziem, Bayern, ki bo danes gostoval v Leverkusnu, pa kar 11 pred Borussio Dortmund.

V Angliji je Arsenal izkoristil spodrsljaj Manchester Cityja (2:2 doma z Nottingham Forestom) in prednost povečal na sedem točk, pred revanšo z Bayerjem iz Leverkusna (prva tekma 1:1) pa bo gostoval pri zelo solidnem Evertonu. City bo madridske rane celil proti ogroženemu West Hamu, ki pa bi omenjene rane lahko še zasolil.

Zanimivo bo videti, kako so bosta na poraza v ligi prvakov odzvala Liverpool in Tottenham, ki se bosta pomerila na Anfieldu. Domači trener Arne Slot potrebuje močno predstavo, preden bo poskušal zasukati izid proti Galatasarayu (0:1).

Za slovenske ljubitelje nogometa pa bo posebno pozornost požela tekma med Manchester Unitedom in Aston Villo, ki sta izenačena na tretjem mestu z 51 točkami. Višje praktično ne moreta, hitro pa lahko padeta precej nižje, zato bo tekma imela močan tekmovalni naboj.

Villa doma vse bolj popušča. Na zadnjih treh tekmah je osvojila samo točko, je pa v četrtek na prvi tekmi osmine finala evropske lige v gosteh premagala Lille z 1:0. Če je ekipa Unaija Emeryja že precej načeta, pa je imel United časa na pretek. Kar enajst dni je minilo, odkar je v Newcastlu doživel prvi poraz pod začasnim trenerjem Michaelom Carrickom (1:2).

2,02

je na slovenski stavnici kvota, da bo Benjamin Šeško dosegel vsaj en gol.

Dobil bo številko 9

Šeško bo v prihodnji sezoni nosil ikonično številko 9, saj se bo iztekla posoja Rasmusu Højlundu. Pri »srakah« je bil nazadnje neopazen, toda pred tem je na sedmih tekmah zabil šest golov, nekaj ključnih. Proti Aston Villi naj bi ponovno začel v udarni enajsterici. Sprva zadržani navijači so ga takoj vzljubili in ga izglasovali za igralca meseca februarja, četudi je večino tekem začel na klopi.

Radečan je prepričal tudi Carricka, ki ima vse več možnosti, da postane stalni trener Uniteda. Tako misli tudi nekdanji napadalec rdečih vragov Michael Owen, ki je vesel, da se je na Old Trafford vrnil mir. »Ne morem verjeti, da ljudje dvomijo o tem, ali bi moral Carrick dobiti službo. Manchester United je čakal približno 12 let, posegal po preverjenih imenih, legendah, po vsem možnem, odkar je odšel Alex Ferguson. In zdaj, ko prvič po dolgem času fantje igrajo dobro, dosegajo rezultate, imajo podporo navijačev, bi mu junija rekli hvala, ampak ne, hvala. Tega ne razumem,« je dejal Owen.

