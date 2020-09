Murska Sobota

Eden od domačih fantov v moštvu Mure Žiga Kous se nadeja nadaljevanja stoodstotnega niza. FOTO: Sobotainfo

Mura ima ta trenutek vse, kar jo dela tako močno, in je pripravljena za najtežje bitke.

- Soboške tri zmage na začetku nogometne sezone, prvenstveni z 2:0 in 3:0 in evropska s 4:0, so nazorno razkrile ambicije Mure. Niti vselej previdni trener Ante Šimundža ne more več skriti, da je boj za naslov prvaka eden od glavnih ciljev. Na voljo ima uigran igralski orkester, v katerem jedro tvorijo domači fantje. Mednje sodi tudi, sedemindvajsetletnik iz Tišine, ki je odlično formo potrdil tudi z evropskim golom proti moštvu Nömme Kalju v sicer odlični trening tekmi za jutrišnji derbi v Stožicah.Ne, nič nismo napovedali, ker se zavedamo, da je prvenstvo maraton in da se načrti ustvarjajo iz tekme v tekmo. Res pa je, da smo blizu šampionski zrelosti, da imamo dolgo skupno kilometrino in kakovost. Da, odličen štart je lahko samo spodbuda.Oblikujejo je rezultati, zmage. Mi zmagujemo, vse drugo se sproti sestavlja, samozavest, odlično vzdušje, forma igralcev. Mura ima ta trenutek vse, kar jo dela tako močno, in je pripravljena za najtežje bitke, vključno s strokovnim štabom, ki nas vodi do zmag. O trenerju, se pravi, ni treba veliko govoriti. Vse je vidno in slišano.Predvsem je odlično delujoči orkester moč občutiti v slačilnici. Okoli nas domačih fantov se vrti vzdušje, mi smo tisti, ki narekujemo, kako se v Muri obnaša in kako se igra. Tujci plešejo tako, kot mi rečemo. Poudarjam, prijateljstvo je tisto, ki daje tako odlično podobo na igrišču. Moštveni duh je na res visoki ravni in je gonilna sila.Taktična postavitev je stvar trenerja. On izbira in mislim, da ni pogojena z močjo tekmeca. Proti Olimpiji smo prav tako igrali s postavitvijo 3-5-2. Obe postavitvi mi ustrezata in se ne morem pritoževati. Za nas pa je dobro, da smo raznovrstni in imamo več rešitev.Olimpija je vselej močna, v tej sezoni bo razlika le v tem, da bomo ob njej še trije, tudi Maribor in Celje, v ožjem krogu favoritov. Sicer prav veliko ne morem povedati o Olimpiji, ker je še ne poznamo. Z njo se bomo šele začeli seznanjati. Se pa ne slepim, da ne bi sestavila močnega moštva. Tudi zato ne bi želel izpostavljati boja za naslov, saj bo pot do njega dolga in naporna. Je pa treba upoštevati, da so tudi za nas trenutne okoliščine, kot so tekma za tekmo, potovanja, nekaj novega. Življenjski ritem je nekoliko drugačen in naporen.Nino je predvsem vrhunski nogometaš, ki se odlično znajde v vlogi zadnjega zveznega igralca in sprednjega. Zato me ne presenečajo njegove igre, ker je res pravi ustvarjalec in se je sposoben prilagajati razmeram na igrišču.Sem skromen, predvsem si želim, da je Mura boljša, kot je bila v minuli sezoni. Če bo boljša ona, bom boljši tudi jaz. Veseli me, da se je pri Muri uveljavila filozofija, po kateri stremimo k temu, da hočemo biti hitrejši, močnejši, boljši.